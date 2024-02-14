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Кабмін просить НБУ дозволити «ВФ Україна», ДТЕК, «Метінвесту», «Інтерпайпу» і «Кернелу» платежі за євробондами з України
20:53 14.02.2024 |
Кабінет Міністрів України звернувся до Національного банку України (НБУ) з проханням дозволити продаж валюти великим українським компаніям і холдингам та подальше її перерахування для розрахунків за єврооблігаціями і з західними кредиторами.
Відповідні клопотання про надання окремих дозволів на проведення транскордонного переказу валютних цінностей оформлено розпорядженнями Кабінету Міністрів №118-132 від 6 і 13 лютого, які оприлюднено на сайті уряду.
До списку компаній і холдингів, за які просить Кабмін, увійшли "ВФ Україна" (другий за величиною оператор мобільного зв'язку під ТМ "Vodafone Україна") і компанії з трубно-колісного холдингу "Інтерпайп", найбільшого гірничо-металургійного холдингу "Метінвест", агрохолдингу "Кернел" і трьох холдингів ДТЕК: "ДТЕК Енерго", "ДТЕК ВДЕ" і "ДТЕК Нафтогаз".
У документах, що додаються, зазначається, зокрема, що такі рішення дадуть змогу зберегти довіру інвесторів, зберегти компаніям, багато з яких є найбільшими експортерами, валютні кошти та забезпечити їхню ефективнішу і стабільнішу роботу в майбутньому.
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