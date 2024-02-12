Угорська банківська група зацікавилася приватизацією «Сенс Банку»

Угорська група OTP Bank Plc. зацікавилася у купівлі "Сенс Банку", який держава націоналізувала влітку 2023 року.

Про це повідомили співрозмовники ЕП, наближені до переговорів щодо приватизації банку, йдеться у статті ЕП.

Двоє співрозмовників ЕП, дотичних до переговорного процесу, підтвердили, що іноземні банківські групи дійсно зацікавилися приватизацією двох держбанків - "Сенс Банку" та "Укргазбанку". Серед потенційних покупів, які претендують на Сенс, є угорська OTP, яка вже працює на українському ринку.

В українській "дочці" OTP відмовилися відповідати на запит ЕП щодо потенційної угоди, зазначивши, що "не уповноважені коментувати наміри групи".

У Міністерстві фінансів запит ЕП щодо потенційної угоди з продажу держбанків залишили без відповіді.

У разі, якщо ця угода відбудеться, а український OTP об'єднають із "Сенсом", то новий банк може стати четвертим за обсягом чистих активів в Україні, поступаючись лише Приватбанку, Ощадбанку та Укрексімбанку.

Щоправда, якщо інтерес OTP реальний, то потенційний продаж "Сенс Банку" може наштовхнутися на певні труднощі, адже угорська група досі працює на території Росії. За це НАЗК навіть вносило OTP Bank до переліку компаній-спонсорів війни. У жовтні 2023 року банк виключили з цього переліку на вимогу Угорщини, яка взамін пообіцяла розблокувати виділення 500 млн євро з військового фонду ЄС.

Також співрозмовники ЕП зазначили, що останнім часом Міністерство фінансів активізувало переговори з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) щодо угоди з її входження до капіталу "Укргазбанку". Цю угоду уклали ще до початку великої війни. Відповідно до неї, IFC може претендувати на 20% акцій банку.

Нагадаємо, що наприкінці січня заступник міністра фінансів Юрій Драганчук повідомив, що іноземні інвестори ніби то висловили зацікавленість у купівлі двох українських банків. За його словами, відповідні сигнали Мінфін отимував ще з осені 2023 року, а потенційні покупці навіть "підганяють" уряд, аби він швидше готував банки до продажу.

Натомість, за даними НБУ, документів на входження у капітал "Укргазбанку" та "Сенс Банку" не надходило.