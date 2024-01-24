Мінфін заявляє про активний інтерес інвесторів до Сенс Банку та Укргазбанку і готує їх до продажу цього року - заступник міністра

Міністерство фінансів України відзначає зацікавленість іноземних інвесторів до державних Сенс Банку і Укргазбанку і має намір продати їх протягом цього року, повідомив заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук на пресбрифінгу в середу.

"У нас є зацікавленість до двох державних банків іноземних інвесторів - це Укргазбанк і Сенс Банк, і ми активно готуємо їх до продажу. Ці сигнали ми отримували наприкінці минулого року, починаючи з осені. Зараз триває активна робота", - сказав він.

За словами Драганчука, Мінфін незабаром обиратиме фінансових радників для цих банків, і вже активно напрацьовує зміни до закону про продаж держбанків зі Світовим Банком, щоб процедура була якнайбільш "прозорішою" для продажу Сенс Банку та Укргазбанку інституційним інвесторам.

"Хочеться цього року продати ці два банки", - наголосив він, розповідаючи про терміни.

"Більше скажу, ці потенційні інвестори нас підганяють. Давайте, ми готові. У нас є AMA - команда вже готова. (...) Паралельно ці два банки готуються всередині", - додав Драганчук.

Заступник міністра також прокоментував можливість продажу ПриватБанку, зазначивши, що, незважаючи на стратегію держави зменшувати свою частку в банківському секторі, "ПриватБанк, за ті гроші, за які його готова продати держава, ніхто не купить", і доповнив, що "банк, який генерує тобі мільярд доларів доходу за рік у державний бюджет, я не готовий продати".

"Якщо реально буде покупець, звичайно, будемо. Але зараз ринок показує нам, що немає гравців, готових зайти, тим більше під час війни", - констатував Драганчук.