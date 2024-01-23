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Фонд держмайна отримав контроль над PINbank, що раніше належав росіянину Гінеру – Sherlock
16:23 22.01.2024 |
Фонд державного майна (ФДМ) офіційно став власником майже 89% акцій Першого інвестиційного банку (PINbank). Ці акції раніше належали російському бізнесменові Євгену Гінеру, який потрапив під санкції.
Рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з 27 лютого 2023 року, яке передбачало стягнення цих акцій у дохід держави, лягло в основу перереєстрації власності. Апеляційна палата ВАКС у березні підтвердила це рішення, відхиливши апеляцію Гінера.
У контексті майбутнього використання активів PINbank, виникла дискусія щодо можливості передачі акцій до статутного фонду "Укрпошти". Ігор Смілянський, гендиректор "Укрпошти", заявив про значний економічний потенціал такого кроку. Він підкреслив, що передача банку "Укрпошті" може забезпечити середньорічний економічний ефект у розмірі 2,5 млрд грн, а також розширити доступ громадян до банківських послуг.
Однак ця ідея зіткнулася з опозицією з боку Національного банку України та піднімає питання щодо зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом (МВФ). Відповідно до стратегії, затвердженої урядом, держава планує скоротити свою частку в банківському секторі, тому поява нового державного банку може суперечити цим принципам.
МВФ, в особі глави місії в Україні Гевіна Грея, запропонував розглянути альтернативні варіанти досягнення мети фінансового доступу та інклюзії. Фонд наголосив на необхідності уникнення дій, які могли б обійти систему ліцензування та наглядовий мандат НБУ.
Наразі обговорення щодо майбутнього PINbank тривають, і це стає ключовим питанням в контексті реформування банківського сектора України.
PINbank засновано 1997 року. На кінець вересня 2023 року PINbank посідав 57 місце серед 63 українських банків за розміром загальних активів (482 млн грн). Його чистий збиток за 9 місяців минулого року становив 30 млн грн.
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