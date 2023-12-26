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Суд визнав борг Кузні на Рибальському перед Порошенком і Кононенком на 10,6 млрд грн
10:38 26.12.2023 |
Господарський суд Києва 4 грудня визнав кредиторські вимоги інвестиційних фондів Прайм Ессетс Кепітал (Петро Порошенко) і Вік (Ігор Кононенко) до заводу Кузня на Рибальському на загальну суму близько 10,6 млрд грн. Про це повідомляється в судовому реєстрі.
Цей борг утворився внаслідок продажу підприємства компанії Ewins Limited Сергія Тігіпка.
Цей борг утворився внаслідок продажу підприємства компанії Ewins Limited Сергія Тігіпка.
15 листопада 2018 року між Ewins Limited з однієї сторони й Прайм Ессетс Кепітал та Вік з іншої було укладено договори купівлі-продажу акцій Кузні. Фонд Порошенка передав у власність Ewins Limited понад 2,5 млн акцій (73,9%), фонд Кононенка - 690 460 акцій (20,1%) за ціною $93 за акцію.
Під час купівлі заводу Тігіпко сплатив їм тільки аванс розміром $7,9 млн та $2,1 млн, домовившись віддати основну частину - $227,9 млн і $62,1 млн до 1 листопада 2025 року.
У контракт із Тігіпком включили можливість достроково вимагати основну суму, і в листопаді-грудні 2022 року фонди Порошенка і Кононенка такою вимогою скористалися, попросивши компанію Тігіпка переказати їм $227,9 млн та $62 млн відповідно, що вона не зробила.
Завод Кузня на Рибальському був поручителем Ewins Limited, тому борг кіпрської компанії перейшов на неї.
Розглянувши матеріали справи, Господарський суд Києва погодився з визнанням заявлених кредитором вимог у повному обсязі. Таким чином, Кузня винна фонду Порошенка 8,33 млрд грн, фонду Кононенка - 2,27 млрд грн.
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