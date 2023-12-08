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НБУ оштрафував Укрексімбанк та Банк Авангард

 

Національний банк у листопаді застосував до трьох банків та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

До АТ "Укрексімбанк" у листопаді застосовано штраф у розмірі 400 тис. грн за неналежне виконання банком обов'язків щодо валютного нагляду.

До АТ "Банк Авангард" було застосовано штраф у розмірі 51 тис. грн за порушення вимог закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

АТ «МІБ» отримало письмове застереження за порушення банком вимог закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також Нацбанк застосував штрафи до ТОВ "Свіфт Гарант", ТОВ "ФК "Контрактовий Дім", ТОВ "Алекскредит", ТОВ "ФК "Валта Груп" і низки інших фінустанов.

До ТОВ "ФК "Омега Фінанс" було застосовано письмове застереження.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк у жовтні застосував до одного банку та 21 небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
 

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