Фінансові новини
- |
- 08.12.23
- |
- 17:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ оштрафував Укрексімбанк та Банк Авангард
17:44 08.12.2023 |
Національний банк у листопаді застосував до трьох банків та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
До АТ "Укрексімбанк" у листопаді застосовано штраф у розмірі 400 тис. грн за неналежне виконання банком обов'язків щодо валютного нагляду.
До АТ "Банк Авангард" було застосовано штраф у розмірі 51 тис. грн за порушення вимог закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
АТ «МІБ» отримало письмове застереження за порушення банком вимог закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Також Нацбанк застосував штрафи до ТОВ "Свіфт Гарант", ТОВ "ФК "Контрактовий Дім", ТОВ "Алекскредит", ТОВ "ФК "Валта Груп" і низки інших фінустанов.
До ТОВ "ФК "Омега Фінанс" було застосовано письмове застереження.
Як повідомляв Укрінформ, Національний банк у жовтні застосував до одного банку та 21 небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада схвалила зміни щодо прав нацменшин, потрібні для початку переговорів з ЄС
|ВР посилила самостійність та незалежність САП
|Вимога для переговорів про вступ до ЄС: Рада збільшила штат НАБУ на 40%
|НАЗК склало протоколи на нардепа Дубінського та в.о. голови КСУ Головатого
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ оштрафував Укрексімбанк та Банк Авангард
|Галущенко обговорив із делегацією Торговельної палати США локалізацію виробництва енергообладнання
|Суд зняв арешт з одного з найбільших хімічних заводів України
|В обхід страйкарів: Укрзалізниця почала перевозити фури до Польщі спецвагонами
|robota.ua стала третім партнером Міноборони у проєкті рекрутингу
|Ощадбанк презентував мобільні відділення, які працюватимуть у прифронтових регіонах
Бізнес
|Ілон Маск шукає $1 млрд інвестицій для xAI — власної компанії зі штучного інтелекту
|Microsoft може запропонувати платні оновлення безпеки для Windows 10. Це для Copilot
|Google випустила ШІ-модель Gemini у трьох конфігураціях
|Microsoft інтегрувала в Copilot моделі GPT-4 Turbo та DALL-E 3
|Тейлор Свіфт - людина року за версією Time
|OnePlus 12 - Snapdragon 8 Gen 3, 24 ГБ ОЗП, 120-Гц дисплей, захист IP65 та Android 14 за ціною від $605
|Соцмережа X отримала ліцензію платіжного сервісу в 12 штатах США