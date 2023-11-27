ЄБРР покриє до 50% ризиків Креді Агріколь Банку за новими кредитами на EUR50 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) візьме на себе до 50% кредитного ризику за нововиданими кредитами українського Креді Агріколь Банку на загальну суму в еквіваленті EUR50 млн, ідеться в повідомленні ЄБРР у понеділок за підсумками затвердженого 14 листопада проєкту.

"Ми віримо в стійкість і високий потенціал українського аграрного сектора. У партнерстві з ЄБРР ми докладемо максимальних зусиль, щоб допомогти агробізнесу відновитися і розвиватися після втрат, завданих війною", - наводяться в пресрелізі слова голови правління Креді Агріколь Банку Карлоса де Корду.

Він уточнив, що протягом майже всіх 30 років присутності в Україні банк зосереджував свою увагу на підтримці всієї української аграрної екосистеми, в якій його частка становить 12%. На фінансування агробізнесу припадає 50% загального кредитного портфеля банку, додав де Корду.

Як свідчить інформація на сайті, метою проєкту є підтримка кредитування українських приватних компаній, що працюють у первинному та вторинному сільському господарстві та інших критично важливих галузях, зокрема в харчовій промисловості, роздрібній торгівлі, логістиці.

Проєкт також включає субліміт у розмірі EUR7,5 млн (або 15% від загальної суми покриття ризиків) для фінансування модернізації технологій і устаткування мікро-, малих і середніх підприємств, відповідно до стандартів Європейського Союзу, зокрема імплементації "зелених" технологій - 70% від субліміту.

"Субпозичальники, які відповідають критеріям, також отримають технічну допомогу, що фінансується ЄС, і грантову підтримку у вигляді інвестиційних стимулів після завершення відповідних інвестиційних проєктів", - зазначено в повідомленні.

Крім того, у понеділок такий проєкт планує розглянути рада директорів Міжнародної фінансової корпорації (IFC) з групи Світового банку: про покриття 50% кредитних ризиків Креді Агріколя нового портфеля кредитів малому і середньому бізнесу на суму EUR40 млн.

За даними Нацбанку України на 1 жовтня 2023 року, Креді Агріколь Банк посідав 11-те місце за загальними активами (100,36 млрд грн) серед 63 банків країни, має 141 відділення. Банк повністю належить французькому Credit Agricole SA.