Фонду держмайна передали в управління націоналізовану компанію російського олігарха «Аерок»

Фонд державного майна України зареєстрував у державній власності націоналізовану у російського олігарха Андрія Молчанова компанію «Аерок» і готує її до приватизації.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«+1 санкційний актив у портфелі ФДМУ. Це виробник газобетонних блоків - компанія «Аерок», яка раніше належала підсанкційному російському олігарху Андрію Молчанову через «Групу ЛСР» (рф). 2 листопада 2023 року ФДМУ зареєстрував у державній власності та отримав в управління цю компанію», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що компанія стане ще одним лотом для продажу в межах великої приватизації після проведення повної інвентаризації, поновлення виробництва та вжиття заходів з покращення інвестиційної привабливості.

Компанія має два заводи в Київській області (в містах Обухів і Березань). На завершальній стадії - будівництво третього підприємства у м.Стрий (Львівська область). Виробництво зупинено у липні 2022 року.

За словами в.о. голови Фонду держмайна Олександра Федоришина, менеджмент «Аероку» має реалізувати дорожню карту з відновлення роботи заводів.

ФДМУ планує провести прозору приватизацію цього підприємства в 2024 році.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України та стягнув у дохід держави належні російському олігарху Андрію Молчанову активи - ТОВ "Аерок", яке входить до групи компаній "Група ЛСР" (РФ).