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АНАЛІТИКА

Мін'юст запустив процес конфіскації у росіян машинобудівних заводів у Сумах

 

Міністерство юстиції України 6 листопада запустило процес конфіскації українських активів російської Групи ГМС, основними власниками якої є Герман Цой, Володимир Лук'яненко-старший та Володимир Лук'яненко-молодший. Про це повідомила пресслужба міністерства.

"6 листопада 2023 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 закону України про санкції [стягнення в дохід держави]", - йдеться в повідомленні.

Третіми особами без самостійних вимог на стороні відповідача вказані три десятки юридичних та фізичних осіб, зокрема:

→ Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш" (номінальний власник - Naftech Pump Ltd);
→ Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання (колишній завод ім. Фрунзе, номінальний власник - Repenio Holding Limited);
→ Завод обважнених бурильних та ведучих труб (номінальний власник - Alveron Holding Limited);
→ СМНВО-Інжиніринг (номінальний власник - Repenio Holding Limited)
→ консорціум "Атоммашпроєкт";
→ готельний комплекс "Ювілейний".

Решта активів - це АТ "Гідромашсервіс", ТОВ "Компанія з управління майновим комплексом", ТОВ "Стандартінвест-Південь", ТОВ "Терра Україна", ТОВ "Югсевморсервіс", ТОВ "Фірма Олтрі лтд", ТОВ "Фрунзе-профіль", ТОВ "Маш - Сервіс", ТОВ "Градовіт-XXI", ТОВ "СВС", ТОВ "Фрунзе-Ювілейна", ТОВ "Суми-Електрод", ТОВ "Веселе", ТОВ "Техногаз-С", ТОВ "Котельня північного промислового вузла", ТОВ "Кусум Фарм", АТ "Науково-дослідний і проєктно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування", Torberg Beteiligungen ag.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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