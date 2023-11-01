ПриватБанк за 9 міс.-2023 наростив чистий прибуток утричі до торішнього результату

Чистий прибуток державного ПриватБанку (Київ) за січень-вересень 2023 року становить 43,37 млрд грн, що в три рази перевищує цей показник за аналогічний період 2022 року, повідомляється в неконсолідованому звіті банку за третій квартал.

Згідно з ним, зокрема, чистий прибуток держбанку за третій квартал становить 13,62 млрд грн, що на 0,082 млрд грн менше, ніж у другому кварталі, і водночас на 6,08 млрд перевищує його показник за порівнюваний період минулого року.

Відповідно до звіту, чистий процентний дохід ПриватБанку зріс у січні-вересні-2023 на 64,5% до попереднього року - до 43,18 млрд грн, зокрема, у третьому кварталі зростання становило 40,7% - до 15,32 млрд грн, що, зі свого боку, на 1,2 млрд грн менше, ніж у другому кварталі цього року.

Чистий комісійний дохід за дев'ять місяців цього року збільшився до результатів 2022-го на 25% - до 17,45 млрд грн. Проте в третьому кварталі цей показник виявився на 1,5% меншим, ніж за квітень-червень цього року, але на 1,3% більшим, ніж у третьому кварталі 2022-го - 5,81 млрд грн.

Значний внесок у покращення фінансового результату банку внесло зниження збитку від скорочення корисності за дев'ять місяців цього року до 0,072 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року цей показник становив 17,34 млрд грн. За даними звіту, за липень-вересень за цією статтею було навіть отримано 0,697 млрд грн прибутку проти 0,051 млрд у попередньому кварталі та 9,73 млрд грн збитку в третьому кварталі минулого року.

ПриватБанк також повідомляє, що його сукупний прибуток за січень-вересень цього року сягнув 49,52 млрд грн, у 3,5 раза перевищивши показник порівнюваного періоду 2022 року. Проте в третьому кварталі 2023-го сукупний прибуток скоротився на 42% до другого кварталу і становить 13,63 млрд грн, перевищивши на 43% сукупний прибуток за третій квартал 2022 року.

Згідно зі звітом, за 9 міс.-2023 активи банку зросли на 12%, досягнувши 605,26 млрд грн на 30 вересня.

Таке зростання пояснюється збільшенням обсягу коштів у НБУ з 11,46 млрд грн до 59,32 млрд грн, коштів на кореспондентських рахунках і вкладах у депозити овернайт у банках: в Україні вони на цей період становили 2 млн грн (дані за 2022 рік відсутні), у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) - із 58,1 млрд грн за 2022 рік до 75,22 млрд грн на 30 вересня 2023 року.

Щодо кредитів та авансів клієнтам, то в січні-вересні цього року вони зросли на 32%, до 89,82 млрд грн. Кредити й аванси банкам, навпаки, з грудня 2022 року скоротилися на 10,7%, до 93,81 млрд грн, із них 93,14 млрд грн - депозитні сертифікати (ДС) Нацбанку, а 0,67 млрд грн - за ескроу в НБУ. При цьому, 55,5 млрд грн - ДС під 16%, 26,3 млрд грн - ДС під 22% і 10 млрд грн - ДС під 25%.

Кредитний портфель юросіб зріс на 15,8%, зокрема договори РЕПО до 2,87 млрд грн (дані за 2022 рік відсутні). Найбільший приріст у роздрібному портфелі зафіксовано в позиках за кредитними картками (+16,8%), у споживчих кредитах (+94,5%), а також в автокредитах (зростання в два рази).

Кредити та дебіторська заборгованість за фінансовим лізингом збільшилася з 167,93 млрд грн до 169,35 млрд грн. Загалом дебіторська заборгованість за фінлізингом значно скоротилася в усіх сегментах і у фізосіб, і у юросіб, а також у малого та середнього бізнесу і підприємств.

Водночас інвестиції в цінні папери вперше за поточний рік незначно скоротилися - з 239,75 млрд грн до 239,18 млрд грн.

Кошти клієнтів ПриватБанку за дев'ять місяців 2023 року збільшилися з 471,97 млрд грн до 509,94 млрд грн, а капітал - з 57,79 млрд грн до 83,11 млрд грн.

Резерв під очікувані кредитні збитки збільшився зі 174,35 млрд грн у 2022 році до 182,41 млрд грн у вересні цього року.

За даними Нацбанку України на 1 вересня 2023 року, ПриватБанк є лідером за загальними активами (642,3 млрд грн) серед 64 банків країни, що діють, і посідає третє місце за кількістю відділень - 1131.