Сенс Банк із покращенням безпекової ситуації варто виставляти на продаж - представники НБУ

Націоналізований Сенс Банк варто виставити на продаж для подальшої приватизації, щойно покращиться безпекова ситуація в країні, таку думку висловив директор департаменту фінансової стабільності Національного банку України (НБУ) Віталій Ваврищук на дискусії "Банківський сектор України під час війни: чи достатньо стабільності?" у понеділок.

"...Тепер, коли Сенс Банк... став державним, я думаю, у нас є перша хороша ціль, у нас є перший банк, який повністю придатний для інвестицій і який можна виставити на продаж практично в будь-який час, коли безпекова ситуація покращиться. Тож, я думаю, продаж Сенс Банку стане перевіркою рішучості влади, щоб зменшити вплив держави в банківському секторі", - сказав він.

Ваврищук наголосив, що не закликає до якнайшвидшого продажу, але щойно безпекова ситуація більш проясниться, то, на його думку, "у нас не буде причин відкладати приватизацію Сенс Банку".

Перший заступник голови Нацбанку України Катерина Рожкова підтримала думку колеги.

"Я абсолютно згодна з Віталієм, тому що... Сенс Банк менш державний, ніж інші, він більш орієнтований на бізнес і комерцію, тому він справді може бути першою ціллю для продажу", - вважає Рожкова.

За її словами, наразі знайти зацікавленого інвестора досить складно.

"Але, я думаю, що нам потрібно почати про це думати, тому що у нас є досвід роботи з IFC або ЄБРР, у нас є певний, скажімо так, список вимог, які мають бути повністю виконані до того, як розпочнеться процес приватизації", - наголосила вона.

Як вважає перший заступник голови НБУ, варто розпочати підготовчу роботу, щоб мати можливість продати або приватизувати хоча б один із банків, щойно ситуація дасть змогу це зробити.

Згідно з даними НБУ, на 1 вересня 2023 року за розміром загальних активів Сенс Банк посідав 11-те місце (63,02 млрд грн) серед 64 банків, що діяли. Фінустанова входить до системно важливих банків країни і має мережу з близько 130 відділень у всій Україні, в якій працює близько 4 тис. співробітників. Сенс Банк обслуговує близько 3 млн фізосіб і 58 тис. юросіб, а також 86 тис. фізосіб-підприємців.

Раніше про інтерес до купівлі Сенс Банку заявляв власник і голова найбільшої інвесткомпанії України Dragon Capital Томаш Фіала.