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«Метінвест»почав виробляти макети HIMARS для омани ворога
16:33 30.10.2023 |
Компанія "Метінвест" вже понад рік виробляє для ЗСУ макети зброї. Зовні вони максимально наближені до оригіналів, і потрібні, щоб викликати вогонь на себе замість справжньої техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на операційного директора групи "Метінвест" Олександра Мироненка в інтерв'ю NV.
За його словами, найбільш затребувані на передовій - копії радянських гаубиць та РЛС. Але на замовлення військових виробляють і псевдо-HIMARS - американську реактивну систему залпового вогню.
"До нас звернулися військові. Прийшли і запитали, чи можна зробити макети, які допоможуть нам вводити в оману ворога, або робити фальшпозиції. Зараз наше основне виробництво - це радянські гаубиці Д-20, Д-30 та американські зразки гаубиць М777. Також декілька видів радіолокаційних станцій та РЕБів", - згадав Мироненко про початок виробництва макетів.
Він зізнався, що прямо зараз на фронті є кілька екземплярів макетів HIMARS, які неможливо на відстані відрізнити від справжніх. Річ у тому, що макет від "Метінвесту" - не просто декорація, а діючий механізм.
"Наші макети навіть рухаються і змінюють позиції. І вони виглядають, як справжні автомобілі, виконують свою функцію", - каже Мироненко.
Він також зізнався, що місця виробництва макетів тримаються в секреті та винесені за межі підприємств компанії, щоб зберегти максимальну секретність та убезпечити працівників.
Нагадаємо, від початку повномасштабної війни "Метінвест" спрямував на допомогу ЗСУ та українцям вже 4 млрд гривень. З цієї суми понад 2 млрд грн - це допомога бійцям в рамках "Сталевого фронту" Ріната Ахметова.
Також компанія розпочала виробництво протимінних тралів для військової техніки ЗСУ: вони встановлюються на танки і використовуються для розмінування території, та убезпечення життя бійців.
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