Власники мереж EVA та Varus об’єднають бізнес в одну корпорацію

Антимонопольний комітет України надав дозвіл на створення корпорації "Тервін", до якої увійдуть компанії співвласника мереж EVA та Varus Руслана Шостака.

Відповідне рішення АМКУ ухвалив на засіданні 26 жовтня, повідомляється на сайті регулятора.

До корпорації "Тервін" увійдуть 17 компаній, які знаходяться в управлінні Шостака: ТОВ "Омега", "РУШ", "Тервін Груп", "Тіксід", "Таврія Хаб", "Миттєва", "Формсайт", "Дігамма", "Мілтон-Груп", "Салтора Плюс", "Фірма "Аріант", "Нове Будівництво 2017", "Альтаір Д", "Апекс Н", "Аспект Д", "Латтеро", БО "Благодійний фонд Руслана Шостака".

Сам Руслан Шостака назвав створення корпорації "Тервін" плановою процедурою, яка дозволить підвищити ефективність бізнесу.

"Обʼєднавши активи в корпорацію, ними буде простіше керувати та вести операційну діяльність", - пояснив бізнесмен у коментарі українській редакції Forbes.

За його словами, у бізнесах, що об'єднані в корпорацію "Тервін" працює 30 000 людей.

Сумарні активи корпорації оцінюються у $1,6 млрд. Сукупна виручка компаній у довоєнний період досягала $2 млрд. Сукупна виручка за 2023 рік складає $1,7 млрд.

Руслан Шостак разом зі своїм партнером Валерієм Кіптиком у 2003 році заснував у Дніпрі продуктову мережу Varus. Паралельно з цим Шостак і Кіптик розвивають мережу EVA.

Товарообіг обидвох мереж у 2022 році сягнув $1,3 млрд у порівнянні з довоєнним показником близько $2 млрд. Наразі у цих двох компаніях працює понад 27 000 співробітників. За півтора року великої війни Varus втратив 15% мереж (відкрив щонайменше вісім магазинів), а EVA - майже 10% (відкрилося 37 нових магазинів).

Як повідомлялося, наприкінці 2022 року АРМА визначило переможцем конкурсу з відбору управителя для арештованих активів ПрАТ "Вінницяпобутхім" компанію "Крайтекс-Сервіс" Руслана Шостака і Валерія Кіптика.

До повномасштабної війни "Вінницяпобутхім" належав російській косметичній групі "Невська косметика" Віктора Кононова та Володимира Плесовських.

На початку вересня 2022 суд передав активи "Вінницяпобутхім" в управління АРМА. Зокрема, корпоративні права - 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн та продукцію і сировину на понад 500 млн грн.

Тоді підприємство зупинило виробництво. Агентство оголосило конкурс на пошук управителя, в якому брали участь 10 претендентів. Переможцем оголосили компанію "Крайтекс-Сервіс", яка запропонувала сплачувати до держбюджету крім податків ще 3,75 млн грн щомісячно за право управляти арештованим майном. Управителя обирають на рік із можливою пролонгацією.