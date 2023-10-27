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НКРЕКП оштрафувала компанію з орбіти Коломойського на 1,7 мільйона
23:00 26.10.2023 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала ТОВ "Юнайтед Енерджі", яка повʼязана з Ігорем Коломойським, на 1,7 млн грн за порушення ліцензійних умов.
Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.
Відповідне рішення регулятор прийняв після перевірки компанії щодо дотримання вимог законодавства у сфері функціонування ринку електричної енергії, а також Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.
Зазначені перевірки охоплювали діяльність компанії за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2022 року.
Розмір штрафу накладений НКРЕКП становить 1 699 626 грн.
"Також через наявні ознаки маніпуляцій на ринку електроенергії з боку Юнайтед Енерджі і порушення конкурентного законодавства відповідні матеріали будуть направлені до правоохоронних органів та Антимонопольного комітету України", - додають в НКРЕКП.
Крім того, за результатами перевірки діяльності ліцензіата на ринку природного газу встановлено, що компанія порушила вимоги законодавства та положення Ліцензійних умов з постачання природного газу, більшість з яких була усунена Товариством.
Відповідно, комісія винесла рішення застерегти ТОВ "ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ" щодо недопущення надалі порушень вимог законодавства та Ліцензійних умов з постачання природного газу і прийняти Розпорядження щодо усунення порушень.
Стаття на тему:
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Йдеться про колишнього члена дирекції ПАТ "Центренерго", ексначальника департаменту Центренерго та керівника приватної компанії Юнайтед Енерджі, яку пов'язують з Ігорем Коломойським.
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