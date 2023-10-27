Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НКРЕКП оштрафувала компанію з орбіти Коломойського на 1,7 мільйона

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала ТОВ "Юнайтед Енерджі", яка повʼязана з Ігорем Коломойським, на 1,7 млн грн за порушення ліцензійних умов.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Відповідне рішення регулятор прийняв після перевірки компанії щодо дотримання вимог законодавства у сфері функціонування ринку електричної енергії, а також Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.

Зазначені перевірки охоплювали діяльність компанії за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2022 року.

Розмір штрафу накладений НКРЕКП становить 1 699 626 грн.

"Також через наявні ознаки маніпуляцій на ринку електроенергії з боку Юнайтед Енерджі і порушення конкурентного законодавства відповідні матеріали будуть направлені до правоохоронних органів та Антимонопольного комітету України", - додають в НКРЕКП.

Крім того, за результатами перевірки діяльності ліцензіата на ринку природного газу встановлено, що компанія порушила вимоги законодавства та положення Ліцензійних умов з постачання природного газу, більшість з яких була усунена Товариством.

Відповідно, комісія винесла рішення застерегти ТОВ "ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ" щодо недопущення надалі порушень вимог законодавства та Ліцензійних умов з постачання природного газу і прийняти Розпорядження щодо усунення порушень.

Стаття на тему:

26.10.2023 НАБУ і САП завершили розслідування справи про збитки Центренерго на 176 млн грн
Йдеться про колишнього члена дирекції ПАТ "Центренерго", ексначальника департаменту Центренерго та керівника приватної компанії Юнайтед Енерджі, яку пов'язують з Ігорем Коломойським.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5082
  0,0230
 0,06
EUR
 1
 38,4687
  0,1484
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4029  0,02 0,06 38,0461  0,01 0,02
EUR 39,7018  0,04 0,10 40,5589  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,4200  0,11 0,30 36,4450  0,12 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес