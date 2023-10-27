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НАБУ і САП завершили розслідування справи про збитки Центренерго на 176 млн грн
09:46 26.10.2023 |
Правоохоронці завершили розслідування за підозрою трьох осіб у справі про завдання понад 176 млн грн збитків держкомпанії Центренерго. Про це 24 жовтня повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ).
Йдеться про колишнього члена дирекції ПАТ "Центренерго", ексначальника департаменту Центренерго та керівника приватної компанії Юнайтед Енерджі, яку пов'язують з Ігорем Коломойським.
Фігурантів справи підозрюють у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. Їм повідомили підозри у травні 2023 року. Матеріали щодо їхніх спільників виділили в окреме провадження.
За даними слідства, у 2020 році Центренерго уклало угоду з продажу електроенергії Юнайтед Енерджі - переможцю аукціону. Через невідбирання законтрактованої за цими угодами електроенергії компанія-переможець мала сплатити штраф.
Щоб уникнути штрафу, із Центренерго заднім числом уклали додаткові угоди: виключили з основних угод положення про дозволені межі відхилення у розмірі 5% від договірного обсягу відібрання електроенергії.
Такі зміни дали змогу Юнайтед Енерджі відбирати будь-який обсяг електроенергії. Внаслідок цього Центренерго не отримало 176,8 млн грн.
Стаття на тему:
17.07.20 «Центрэнерго» зарабатывает миллиарды за счет государственного «Энергоатома» - Схемы
Журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» утверждают, что «Центрэнерго» продает по двусторонним договорам и на «рынке на сутки вперед» большой объем электроэнергии, который на самом деле не собирается производить.
ПАТ "Центренерго" - єдина в Україні державна енергогенерувальна компанія, до складу якої входять три теплові електростанції: Трипільська ТЕС, Зміївська ТЕС, Вуглегірська ТЕС та відокремлений підрозділ Ременерго (Черкаси).
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