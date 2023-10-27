НАБУ і САП завершили розслідування справи про збитки Центренерго на 176 млн грн

Правоохоронці завершили розслідування за підозрою трьох осіб у справі про завдання понад 176 млн грн збитків держкомпанії Центренерго. Про це 24 жовтня повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

Йдеться про колишнього члена дирекції ПАТ "Центренерго", ексначальника департаменту Центренерго та керівника приватної компанії Юнайтед Енерджі, яку пов'язують з Ігорем Коломойським.

Фігурантів справи підозрюють у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. Їм повідомили підозри у травні 2023 року. Матеріали щодо їхніх спільників виділили в окреме провадження.

За даними слідства, у 2020 році Центренерго уклало угоду з продажу електроенергії Юнайтед Енерджі - переможцю аукціону. Через невідбирання законтрактованої за цими угодами електроенергії компанія-переможець мала сплатити штраф.

Щоб уникнути штрафу, із Центренерго заднім числом уклали додаткові угоди: виключили з основних угод положення про дозволені межі відхилення у розмірі 5% від договірного обсягу відібрання електроенергії.

Такі зміни дали змогу Юнайтед Енерджі відбирати будь-який обсяг електроенергії. Внаслідок цього Центренерго не отримало 176,8 млн грн.

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ПАТ "Центренерго" - єдина в Україні державна енергогенерувальна компанія, до складу якої входять три теплові електростанції: Трипільська ТЕС, Зміївська ТЕС, Вуглегірська ТЕС та відокремлений підрозділ Ременерго (Черкаси).