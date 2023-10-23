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Один з найбільших виробників цукру в Європі купує завод у Луцьку: є дозвіл АМКУ
10:38 23.10.2023 |
Антимонопольний комітет у четвер, 19 жовтня, дозволив ТОВ "Радехівський цукор", власником якого є німецька компанія Pfeifer & Langen, купити активи ПрАТ "Гнідавський цукровий завод" у передмісті Луцька. Про це йдеться на сайті АМКУ.
Раніше АМКУ повідомляв, що виявив підстави для заборони концентрації, бо вона може створити загрози для конкуренції, але покупець взяв на себе низку зобов'язань, щоб не допустити цього.
Наприклад, він пообіцяв протягом п'яти років:
→ не встановлювати різних умов до рівнозначних угод щодо переробки цукрових буряків на давальницьких умовах;
→ не обмежувати постачальників буряків у праві самостійно визначати, яку частину він буде продавати, а яку - переробляти на давальницьких умовах;
→ не відмовляти без підстав у переробці буряків;
→ оплачувати перевезення буряків на відстань до 132 км;
→ пропонувати довгострокові договори (до трьох років), але не обмежувати постачальників у праві на коротші договори;
→ віддавати не менше 74 кг цукру з тонни буряка на давальницьких умовах, якщо постачальник є платником ПДВ, або 64 кг, якщо він не є платником ПДВ.
* Pfeifer & Langen володіє п'ятьма цукровими заводами в Німеччині, частками в підприємствах в Польщі, Румунії, Італії, Угорщині, Словенії та Чехії. В Україні виробничі потужності розташовані у Львівській та Тернопільській областях і формують п'ять структурних підрозділів: Радехівський, Чортківський, Збаразький, Козівський та Хоростківський.
* Гнідавський цукровий завод - підприємство з виробництва цукру, розташоване у Луцьку, випускає продукцію під торговою маркою "Солодко". Завод може переробляти до 6 000 тонн цукрових буряків на добу. Кінцевими бенефіціарними власниками заводу вказані Ярослав Галькевич і Євген Макара.
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