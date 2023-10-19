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АНАЛІТИКА

Тігіпко продав «Кузню на Рибальському» інвесткомпанії Concorde Capital Мазепи

 

Наприкінці 2022 року кіпрська компанія Agimant Limited власника групи ТАС Сергія Тігіпка продала завод "Кузню на Рибальському" разом із всім майном і нерухомістю інвестиційній компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи.

Про це Економічній правді повідомив сам Тігіпко.

Зазначається, що в розмові з журналістами він не пояснив причини продажу активу. Водночас Мазепа повідомив, що ініціатива щодо угоди була обопільною.

Нагадаємо, восени 2018 року фонд, який управляв активами президента України Петра Порошенка, продав "Кузню" кіпрській компанії Ewins Limited Сергія Тігіпка за $300 млн.

Бізнесмен мав великі плани на земельну ділянку, розташовану в прицентральному районі Києва - на території "Кузні" мав з'явитися Lipki Island City Resort - житловий комплекс із 36-ти будинків, а також офіси та торговий центр.

Експерти оцінюють інвестиційний потенціал території заводу "Кузня на Рибальському" в 28 млрд грн. Саме таку суму коштів виручить забудовник у разі продажу всіх квартир.

Але будівництво так і не почали. У 2022 році актив було продано.

"Вони були готові продати, а ми були готові купити. Ми побачили привабливість девелопменту ділянок проєкту і були впевнені в зацікавленості інвесторів. Наш оптимізм у цьому проєкті базується на беззастережній вірі в перемогу України", - заявив інвестбанкір Ігор Мазепа.

Він не став розголошувати суму, яку виклав за "Кузню", посилаючись на конфіденційність комерційної складової угоди. "Можу тільки зауважити, що активи, які увійшли в периметр угоди, були суттєво обтяжені боргами Ewins та належних їй компаній", - додав Мазепа.

Одразу після придбання "Кузні на Рибальському" Concorde Capital розраховував залучити стратегічного інвестора і перепродати акції товариства. Але ситуація змінилась, тому Мазепа не виключає участь у спільному інвестуванні.

Як йдеться у матеріалі, на заваді планам стоять судові процеси щодо банкрутства "Кузні на Рибальському". Мазепа переконує, що завод намагаються безпідставно визнати банкрутом.

Водночас він вважає, що судові суперечки завершаться успішно для Concorde і вони зможуть приступити до будівництва. Нараз компанія опрацьовує концепції нового девелоперського проєкту із західними архітектурними агенціями.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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