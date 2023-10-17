Фінансові новини
- |
- 17.10.23
- |
- 13:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ВАКС арештував майно аеропорту «Одеса»
09:24 17.10.2023 |
Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно міжнародного аеропорту «Одеса».
Як передає Укрінформ, про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила у Фейсбуці.
Так, за клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро, погодженим прокурором САП, слідчий суддя наклав арешт із позбавленням права на відчуження та розпорядження майном у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об'єкта та 2,5 мільярдами гривень доходу від його діяльності.
Зокрема, арештовані будівля старого терміналу, майно в кількості 2488 одиниць та 75% корпоративних прав на аеропорт «Одеса», належних товариству з обмеженою відповідальністю «Одеса Аеропорт Девелопмент».
Також під арештом приміщення нового терміналу загальною площею 26,7 тисяч квадратних метрів.
Як повідомлялося, у серпні правоохоронці викрили схему заволодіння майном комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса» на 118 млн грн, а також доходом від діяльності КП протягом 2012-2022 років у розмірі понад 2,5 млрд грн.
Організаторами злочинної схеми виявилися двоє відомих одеських бізнесменів.
Загалом підозри у справі про незаконне заволодіння майном аеропорту оголошені п'ятьом особам, серед них - колишній міський голова Одеси Олексій Костусєв.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада провалила вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів
ТОП-НОВИНИ
|Україна і США створили систему протиповітряної оборони FrankenSAM на базі ЗРК «Бук», яка може запускати ракети RIM-7 Sea Sparrow
|Верховна Рада вперше після початку повномасштабної війни проведе повноцінний пленарний тиждень
|«Непорозуміння виправлене». З законопроєкту про PEP прибрали скандальну правку
|У МВФ відреагували на спробу депутатів порушити зобов'язання України щодо фінмоніторингу РЕРів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ВАКС арештував майно аеропорту «Одеса»
|VEON про арешт корпоративних прав «Київстару»: «Фрідман та партнери не володіють акціями»
|Фармкомпанія «Дарниця» увійшла до міжнародного проєкту удосконалення виробництва ліків на основі РНК-технології
|Справа Фрідмана: суд арештував активи ще одного оператора – lifecell
|ДТЕК Ахметова починає видобувати нафту і планує будувати нафтопереробний завод
|Укрзалізниця збільшила до 70% закупівлі за прямими договорами з великими компаніями
Бізнес
|Google заміняє звичні паролі на ключі доступу для всіх користувачів
|Українські розробники створили рацію, яку не глушать російські засоби РЕБ, – Федоров
|ЗМІ: Windows 12 дійсно вийде у 2024 році - на це натякнув фінансовий директор Intel
|OpenAI вивчає можливість створення власних чипів для завдань штучного інтелекту
|Жінкам платять менше, але не тільки це. Чому Нобеля з економіки дали за дослідження гендерної нерівності?
|Податкова попередила, що відстежує продажі через Facebook та Instagram
|Комісія з цінних паперів США через суд вимагає від Маска свідчень про купівлю Twitter