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АНАЛІТИКА

ВАКС арештував майно аеропорту «Одеса»

 

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно міжнародного аеропорту «Одеса».

Як передає Укрінформ, про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила у Фейсбуці.

Так, за клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро, погодженим прокурором САП, слідчий суддя наклав арешт із позбавленням права на відчуження та розпорядження майном у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об'єкта та 2,5 мільярдами гривень доходу від його діяльності.

Зокрема, арештовані будівля старого терміналу, майно в кількості 2488 одиниць та 75% корпоративних прав на аеропорт «Одеса», належних товариству з обмеженою відповідальністю «Одеса Аеропорт Девелопмент».

Також під арештом приміщення нового терміналу загальною площею 26,7 тисяч квадратних метрів.

Як повідомлялося, у серпні правоохоронці викрили схему заволодіння майном комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса» на 118 млн грн, а також доходом від діяльності КП протягом 2012-2022 років у розмірі понад 2,5 млрд грн.

Організаторами злочинної схеми виявилися двоє відомих одеських бізнесменів.

Загалом підозри у справі про незаконне заволодіння майном аеропорту оголошені п'ятьом особам, серед них - колишній міський голова Одеси Олексій Костусєв.
 

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