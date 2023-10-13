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Фармкомпанія «Дарниця» увійшла до міжнародного проєкту удосконалення виробництва ліків на основі РНК-технології
13:27 13.10.2023 |
Фармацевтична компанія "Дарниця" стала учасником міжнародного біотехнологічного освітнього проєкту VISION, який дає змогу вдосконалити компетенції, необхідні для виробництва ліків на основі РНК-технології.
Як повідомляють у пресрелізі компанії, основними завданнями VISION є забезпечення учасників передовими знаннями та навичками розроблення вакцин і біологічно активних речовин, структуризація співпраці між академічним і бізнес-сектором та створення регіональних центрів інноваційних біотехнологічних досліджень.
У межах проєкту своїм досвідом ділитимуться, зокрема, Інститут Пастера в Парижі та Тунісі, компанія Merck, Quantoom Bioscience, Центр геномних регуляцій (Барселона) та Інститут Торлак із Сербії.
"Проєкт трансферу РНК-технології, до якого долучилася "Дарниця", дозволить нам не лише самостійно виготовляти дієві вакцини проти COVID-19 та багатьох інших захворювань. Це можливість для України доєднатися до світу провідних біотехнологій, для українських фахівців - максимально розкрити свої таланти, а для українських компаній - знайти новий вимір бізнесу", - наведено слова директора з медичних питань фармкомпанії "Дарниця" Ігоря Никифорчина у пресрелізі.
Програма обміну досвідом та оволодіння технологією вакцин і біологічно активних речовин на базі РНК розрахована на чотири роки. Протягом цього часу фахівці "Дарниці" отримуватимуть необхідні знання на робочих місцях у компаніях-учасниках VISION.
Проєкт VISION реалізують у межах програми Horizon Europe Framework Programme, яку фінансує ЄК. Проєкт такого масштабу і із залученням таких передових технологій реалізують за участю українського бізнесу вперше.
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