Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фармкомпанія «Дарниця» увійшла до міжнародного проєкту удосконалення виробництва ліків на основі РНК-технології

13:27 13.10.2023 |

Новини компаній

 

Фармацевтична компанія "Дарниця" стала учасником міжнародного біотехнологічного освітнього проєкту VISION, який дає змогу вдосконалити компетенції, необхідні для виробництва ліків на основі РНК-технології.

Як повідомляють у пресрелізі компанії, основними завданнями VISION є забезпечення учасників передовими знаннями та навичками розроблення вакцин і біологічно активних речовин, структуризація співпраці між академічним і бізнес-сектором та створення регіональних центрів інноваційних біотехнологічних досліджень.

У межах проєкту своїм досвідом ділитимуться, зокрема, Інститут Пастера в Парижі та Тунісі, компанія Merck, Quantoom Bioscience, Центр геномних регуляцій (Барселона) та Інститут Торлак із Сербії.

"Проєкт трансферу РНК-технології, до якого долучилася "Дарниця", дозволить нам не лише самостійно виготовляти дієві вакцини проти COVID-19 та багатьох інших захворювань. Це можливість для України доєднатися до світу провідних біотехнологій, для українських фахівців - максимально розкрити свої таланти, а для українських компаній - знайти новий вимір бізнесу", - наведено слова директора з медичних питань фармкомпанії "Дарниця" Ігоря Никифорчина у пресрелізі.

Програма обміну досвідом та оволодіння технологією вакцин і біологічно активних речовин на базі РНК розрахована на чотири роки. Протягом цього часу фахівці "Дарниці" отримуватимуть необхідні знання на робочих місцях у компаніях-учасниках VISION.

Проєкт VISION реалізують у межах програми Horizon Europe Framework Programme, яку фінансує ЄК. Проєкт такого масштабу і із залученням таких передових технологій реалізують за участю українського бізнесу вперше.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3931
  0,0454
 0,12
EUR
 1
 38,6422
  0,0028
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4762  0,02 0,06 38,1428  0,04 0,09
EUR 39,8190  0,09 0,23 40,7024  0,12 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3750  0,02 0,04 36,3950  0,02 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес