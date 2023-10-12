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АНАЛІТИКА

ДТЕК Ахметова починає видобувати нафту і планує будувати нафтопереробний завод

22:57 11.10.2023 |

Новини компаній

 

Найбільша приватна енергокомпанія України ДТЕК починає видобуток нафти у Полтавській області. Про це генеральний директор компанії Максим Тімченко сказав під час пресконференції 11 жовтня.

ДТЕК починає розробляти родовище, ліцензію на яке придбала у 2021 році. Завершити буріння першої нафтової свердловини у Полтавській області компанія планує до кінця жовтня. Крім того, збирається придбати ліцензії на нафтові родовища на Заході України.

"Видобуток нафти - це дуже важливий для нас напрям. Ми станемо одним із гравців повного циклу, починаючи з видобутку нафти, через глибоку переробку і до кінцевого продукту", - цитує гендиректора ДТЕК Forbes.

Перехід від видобувної компанії до вертикально інтегрованого нафтового бізнесу із глибокою переробкою, на думку Тімченка, може зайняти три-п'ять років.

Щойно компанія видобуватиме достатньо нафти, перейде до інвестицій у переробку. Купувати завод ДТЕК не збирається - будуватиме свій із використанням сучасних технологій.

Всього за підсумками року компанія планує пробурити дев'ять свердловин - це утричі більше, ніж торік.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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