Фонд держмайна планує виставити на продаж ОГХК та Демурінський ГЗК одним лотом

У Фонді державного майна України готують до приватизації АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" і ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" та вважають за доцільне об'єднати два активи в один лот.

Про це в інтерв'ю виданню Nadra.info повідомив в.о. голови ФДМУ Олександр Федоришин.

«Ми плануємо виходити перед урядом з адвокацією ідеї щодо кооперації ОГХК з Демурінським ГЗК і показати, на яких умовах можуть бути продані ці об'єкти... Ми розуміємо, якщо ОГХК і Демурінський ГЗК викуплять різні інвестори, то вони можуть не знайти спільну мову. Якщо виставимо одним лотом, то, можливо, отримаємо серйозного стратегічного інвестора та гарантію розвитку підприємств титанової галузі на довгу перспективу», - сказав Федоришин.

Він зауважив, що продаж цих активів може статися вже до кінця 2023 року.

Щодо ОГКХ, наразі триває процес обговорення з радником (компанія BDO) питання стартової ціни підприємства. Згідно з оцінкою, балансова вартість об'єкта становить 4,6 млрд грн.

«Ми виступаємо з позиції, що є балансова вартість активу, і по балансовій вартості ми хочемо сформувати стартову ціну... За останній звітний період - близько 4,6 млрд грн. На думку радника, ця вартість зависока і може звузити коло потенційних інвесторів. Але ми з цією тезою не погоджуємося», - сказав керівник ФДМУ.

За словами Федоришина, радник виступив із пропозицією стартової ціни об'єкту «майже удвічі меншою».

Як повідомляв Укрінформ, апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 3 лютого 2023 року прийняла рішення стягнути в дохід держави всі активи ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» та інше майно, що належало російському громадянину Шелкову Михайлу.

За даними Бюро економічної безпеки, загалом на користь держави стягнуто активів та майна на 2 млрд грн.

АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» утворилась у 2014 році шляхом об'єднання потужностей Вільногірського гірничо-металургійного комбінату у Дніпропетровській області та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату у Житомирській області. На двох філіях ОГХК здійснюється збагачувальне виробництво концентратів титанових руд.