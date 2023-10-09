«Антонов» отримав індивідуальне членство в європейській асоціації

ДП «Антонов» стало першим представником України в Асоціації аерокосмічної та оборонної промисловості Європи (ASD).

Про це повідомила пресслужба компанії у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Державне підприємство «Антонов» отримало індивідуальне членство в Асоціації аерокосмічної та оборонної промисловості Європи (ASD). Це перший представник України в ASD. Відтепер участь в активностях Асоціації дозволить напряму і тісно співпрацювати та обговорювати питання, які стосуються світової авіакосмічної галузі», - йдеться в повідомленні.

На держпідприємстві підкреслюють, що ASD об'єднує компанії з різних країн Європи. Відтак, членство «Антонов» в асоціації дозволить отримати безпосередній доступ до компаній, які є партнерами підприємства та контрагентами.

ASD представляє безпосередньо чи опосередковано (через свої національні асоціації-члени) понад 4 000 компаній з 19 європейських країн з більш як 880 тис. працівників. На компанії-члени ASD припадають 98% обороту галузі та 93% зайнятості в галузі у Європі.

Як повідомлялося, ДП «Антонов» стало єдиним акціонером німецької дочірньої компанії Antonov Logistic Salis. Бельгійську Cargo Air Solutions, яка раніше володіла 49% акцій, виключили зі складу акціонерів.