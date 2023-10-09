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Кабмін призначив гендиректора держпідприємства «Ліси України»

Кабмін призначив гендиректора держпідприємства «Ліси України»

 

Кабінет міністрів погодив призначення гендиректором державного спеціалізованого підприємства "Ліси України" Юрія Болоховця, який до цього очолював його у статусі тимчасово виконуючого обов'язки директора.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні 6 жовтня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Як повідомлялося, у серпні 2022 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про об'єднання 158 державних лісогосподарських підприємств в єдине державне спеціалізоване підприємство "Ліси України", 100% акцій якого належатимуть державі. У травні 2023 року тимчасов виконуючим обов'язки його директора призначили Юрія Болоховця, який до цього очолював Держлісагентство.

За даними телеграм-каналу "Монополіст", держпідприємство "Ліси України" контролюється заступником голови Офісу президента Ростиславом Шурмою.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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