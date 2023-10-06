«Текстиль-Контакт» купує закриту фабрику в Польщі, щоб перевезти її до Чернігова

Українська група "Текстиль-Контакт" планує до кінця року закрити угоду з купівлі закритого текстильного комбінату в Польщі, аби перенести його устаткування для розширення власного виробництва тканин у Чернігові.

Про це розповів засновник та голова групи Олександр Соколовський під час форуму "Майбутнє українського експорту", який провела ЕП.

За словами Соколовського, йдеться про комбінат у Польщі, який зупинився під час пандемії COVID-19 та не витримав конкуренції з Південно-Східною Азією через зростання цін на газ.

Він додав, що компанія планує до кінця року закрити угоду та відправити фахівців, щоб демонтувати обладнання.

При цьому вартість проєкту, за його словами, - 1,4 млн дол, планують створити 80 нових робочих місць.

"Дуже сподіваюсь, що колись це стане трендом і наші виробничники не будуть здійснювати релокацію в Польщу та інші країни ЄС, а навпаки підприємцям буде більш доречно купувати там обладнання, а потім з переробкою відкриватися в Україні", - додав Соколовський.

Також на форумі він розповів, що зараз боротися за замовлення стало складніше, адже компанії-партнери "хвилюються" через терміни та безпеку поставок.

Нагадаємо:

У січні група "Текстиль-Контакт" відкрила перше представництво в Євросоюзі - у Литві.

"Текстиль-Контакт" - найбільша торгово-виробнича група на ринку легкої промисловості України, заснована 1995 року.

До групи наразі входять 11 швейних і текстильних фабрик, 11 тис квадратних метрів площ складських приміщень та більше 30 тис артикулів тканин; сім філій і три дилери в 10 містах України.