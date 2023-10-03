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Французька компанія підписала з Україною контракт про спільне виробництво безпілотників
14:10 03.10.2023 |
Французька компанія Turgis & Gaillard підписала договір з українським підприємством "Антонов" про спільне виробництво зменшеної та дешевшої версії безпілотника Aarok MALE.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LaTribune.
Як повідомляє видання, угода була підписана під час візиту міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню до Києва 28 вересня.
За словами президента та засновниці Turgis & Gaillard Фанні Тюржі, безпілотник "має злетіти в Україні наступного року".
Вона уточнила, що після підписання угоди, українська і французька сторона мають узгодити всі наступні дії на промисловому та експлуатаційному рівні, щоб почати виробляти безпілотника. Зокрема потрібно визначитися з місцем для збирання дрона та вирішити, яке французьке та українське обладнання обрати для цього БПЛА.
Тюржи також наголосила, що Aarok, який випускатиме "Антонов", не піде на експорт. Дрон призначається лише для Збройних сил України.
Французький безпілотник Aarok
Дрон Aarok - це безпілотник середньої висоти та великої витривалості, що несе різні датчики та озброєння залежно від місії. Максимальна швидкість дрона - 463 км/год. Він може літати протягом 30 годин і не вимагає підготовленої інфраструктури
Безпілотник презентували на Паризькому авіасалоні у червні 2023 року.
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