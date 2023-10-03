Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Французька компанія підписала з Україною контракт про спільне виробництво безпілотників

Французька компанія підписала з Україною контракт про спільне виробництво безпілотників

 

Французька компанія Turgis & Gaillard підписала договір з українським підприємством "Антонов" про спільне виробництво зменшеної та дешевшої версії безпілотника Aarok MALE.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LaTribune.

Як повідомляє видання, угода була підписана під час візиту міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню до Києва 28 вересня.

За словами президента та засновниці Turgis & Gaillard Фанні Тюржі, безпілотник "має злетіти в Україні наступного року".

Вона уточнила, що після підписання угоди, українська і французька сторона мають узгодити всі наступні дії на промисловому та експлуатаційному рівні, щоб почати виробляти безпілотника. Зокрема потрібно визначитися з місцем для збирання дрона та вирішити, яке французьке та українське обладнання обрати для цього БПЛА.

Тюржи також наголосила, що Aarok, який випускатиме "Антонов", не піде на експорт. Дрон призначається лише для Збройних сил України.

Французький безпілотник Aarok

Дрон Aarok - це безпілотник середньої висоти та великої витривалості, що несе різні датчики та озброєння залежно від місії. Максимальна швидкість дрона - 463 км/год. Він може літати протягом 30 годин і не вимагає підготовленої інфраструктури

Безпілотник презентували на Паризькому авіасалоні у червні 2023 року.


За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5901
  0,0215
 0,06
EUR
 1
 38,3263
  0,1914
 0,50

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5588  0,04 0,12 38,3323  0,13 0,34
EUR 39,7465  0,14 0,36 40,8015  0,09 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5500  0,38 1,03 36,6200  0,31 0,85
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес