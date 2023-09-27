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Польська SKPL почне виконувати пасажирські рейси з України в жовтні, у листопаді буде запущено перший рейс чеського RegioJet
17:59 27.09.2023 |
Приватна польська залізнична компанія SKPL почне виконувати рейси з Рави-Руської до Варшави в жовтні, у листопаді запустять рейс Чоп-Прага найбільшого приватного залізничного пасажирського перевізника в Центральній Європі RegioJet (Чехія), з яким в "УЗ" заплановано ще два проєкти, розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Євген Лященко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Сполучення (Рава-Руська-Львів із польською компанією SKPL - ІФ-У) буде запущено в жовтні поточного року. Це буде перший досвід співпраці "УЗ" з європейською компанією на пасажирському напрямку. RegioJet на той час ще не встигне запуститися. Вони почнуть виконувати рейси Чоп - Прага приблизно з листопада. Але це також відбудеться до кінця 2023 року. Із RegioJet у нас зараз два проєкти на виході: рейси Чоп - Прага і Перемишль - Берлін - Ганновер", - сказав він.
Глава "УЗ" уточнив, що іноперевізників допущено на євродорозі, оскільки "УЗ" не має достатньо рухомого складу, необхідного для виконання пасажирських перевезень такого формату.
"Стратегічно ми, звичайно, бачимо себе гравцем на цьому полі. Згодом може бути створена і європейська пасажирська компанія "УЗ", як з'явилася на ринку вантажних перевезень Cargo Polska. Але це складний і тривалий процес. Крім того, потрібен рухомий склад: вагони, локомотиви. Мушу визнати, це питання не одного року", - зазначив Лященко.
"УЗ" платитиме SKPL за послуги перевезення пасажирів на рухомому складі компанії. Водночас українська залізнична компанія отримуватиме кошти від продажу квитків. RegioJet працюватиме за іншою моделлю, що передбачає повне покриття її операційних витрат. Модель розподілу прибутку від продажу квитків з "УЗ" наразі ще обговорюється.
Раніше повідомлялося, що "УЗ" восени планує запустити новий поїзд сполученням Рава-Руська - Варшава, який щодня зможе забезпечити перевезення майже 500 пасажирів в обох напрямках. На станції Рава-Руська буде організовано зручну пересадку на поїзди, які довозитимуть пасажирів до Львова.
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