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АНАЛІТИКА

Дунайське пароплавство запускає нову лінію перевезення зерна до Констанци

 

ПрАТ «Українське дунайське пароплавство» розпочинає пілотний проєкт із перевезення зерна із Нижнього Дунаю до порту Констанца (Румунія).

Про це у Фейсбуці повідомив гендиректор УДП Дмитро Москаленко, передає Укрінформ.

«Як і анонсували, розпочинаємо довгострокову співпрацю з великим зернотрейдером світового рівня. Баржеві каравани пароплавства, які прямують у Сербію з українською рудою, на зворотному шляху почнуть перевозити зернові», - йдеться в повідомленні.

За словами Москаленка, наразі після вивантаження залізорудної сировини у Смедерево виконується замивка першого каравана. Після чого судна стають під завантаження в угорському порту Чепель. Потім прямують до Констанци, Ізмаїла і знову на Середній Дунай.

Наразі нова лінія працює в пілотному режимі.

Як зауважив очільник компанії, УДП розбудовує довгострокову бізнес-модель з метою збереження вантажопотоку і після відновлення повноцінної роботи портів Великої Одеси. Для цього пароплавство шукає стратегічних партнерів та відпрацьовує модель роботи на Середньому Дунаї.

Як повідомлялося, ПрАТ «Українське дунайське пароплавство» обговорює умови довгострокових контрактів із світовими зернотрейдерами щодо транспортування агропродукції Середнім Дунаєм. У компанії очікують, що довгостроковий контракт на поставки зернових посилить позиції пароплавства на Середньому Дунаї. Адже каравани будуть завантажені на шляху в обидва боки, що значно збільшує рентабельність перевезень.
 

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