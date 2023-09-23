Фінансові новини
- |
- 23.09.23
- |
- 02:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Дунайське пароплавство запускає нову лінію перевезення зерна до Констанци
23:10 22.09.2023 |
ПрАТ «Українське дунайське пароплавство» розпочинає пілотний проєкт із перевезення зерна із Нижнього Дунаю до порту Констанца (Румунія).
Про це у Фейсбуці повідомив гендиректор УДП Дмитро Москаленко, передає Укрінформ.
«Як і анонсували, розпочинаємо довгострокову співпрацю з великим зернотрейдером світового рівня. Баржеві каравани пароплавства, які прямують у Сербію з українською рудою, на зворотному шляху почнуть перевозити зернові», - йдеться в повідомленні.
За словами Москаленка, наразі після вивантаження залізорудної сировини у Смедерево виконується замивка першого каравана. Після чого судна стають під завантаження в угорському порту Чепель. Потім прямують до Констанци, Ізмаїла і знову на Середній Дунай.
Наразі нова лінія працює в пілотному режимі.
Як зауважив очільник компанії, УДП розбудовує довгострокову бізнес-модель з метою збереження вантажопотоку і після відновлення повноцінної роботи портів Великої Одеси. Для цього пароплавство шукає стратегічних партнерів та відпрацьовує модель роботи на Середньому Дунаї.
Як повідомлялося, ПрАТ «Українське дунайське пароплавство» обговорює умови довгострокових контрактів із світовими зернотрейдерами щодо транспортування агропродукції Середнім Дунаєм. У компанії очікують, що довгостроковий контракт на поставки зернових посилить позиції пароплавства на Середньому Дунаї. Адже каравани будуть завантажені на шляху в обидва боки, що значно збільшує рентабельність перевезень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Канада оголосила пакет допомоги обсягом $483 млн, у ньому 50 бронемашин
|Прем'єр Польщі – Зеленському: Більше ніколи не ображайте поляків
|Реальний ВВП України зріс на 19,5% у другому кварталі — Держстат
|По штабу Чорноморського флоту РФ у Криму вдарили ракетами
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|БО «БФ «Help For Ukraine» запрошує до партнерства для реалізації унікального проекту
У РУБРИЦІ
|Дунайське пароплавство запускає нову лінію перевезення зерна до Констанци
|Крок до виконання «маяка» МВФ: Кабмін змінив власника Оператора ГТС
|Енергоатом просить із бюджету 20 млрд грн на погашення боргів
|Приватбанк запустив онлайн-перевірку заставного майна
|«Укрзалізниця» переводить усі групові замовлення квитків у онлайн
|Нафтогаз оголосив про вихід з дефолту
Бізнес
|Джордж Мартін, Джон Грішем та інші письменники подали позов проти OpenAI
|Microsoft прогнозує дві нові області зростання для геймінгу — мобільні покупки та реклама
|Neuralink шукає добровольців для першого випробування нейроімплантів на людях
|Ілон Маск заявив, що Twitter може стати платним для всіх користувачів
|У США заборону TikTok підтримали генпрокурори дев'яти штатів
|TikTok оштрафували на 345 мільйонів євро за порушення норм ЄС по обробці даних дітей
|Alibaba має намір інвестувати 2 мільярди доларів у нові центри в Туреччині