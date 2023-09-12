Уряд визначив Укрнафту управителем активів компанії Glusco

Кабінет міністрів України прийняв рішення визначити ПАТ «Укрнафта» управителем активів компанії Glusco.

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Сьогодні прийнято рішення визначити Укрнафту управителем активів компанії Glusco. Дякую Кабінету Міністрів України за підтримку», - зазначив Чернишов.

За його словами, «також КМУ дав завдання врегулювати питання відшкодування витрат понесених ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг» (U.GO), яка займалася перезапуском заарештованих комерційних активів Медведчука».

Він нагадав, «що обидві компанії Укрнафта та Нафтогаз Ойл Трейдинг входять до Групи Нафтогаз і продовжують працювати».

Чернишов подякував колегам за підтримку у врегулюванні цього питання.

Як повідомляв Укрінформ, 3 серпня АРМА розірвало договір з ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг» через неналежне управління арештованими активами мережі АЗС Glusco. Автозаправки працювали під брендом U.GO.

"Нафтогаз Ойл Трейдинг" вважає неправомірним розірвання договорів на управління мережею автозаправних станцій Glusco та АРМА відкликати листи про односторонню відмову від договорів управління активами.

У травні 2022 року уряд прийняв пропозицію АРМА щодо передачі в управління за особливою процедурою низки арештованих активів мережі АЗС «Глуско», зокрема, понад 200 автозаправних комплексів та об'єктів нерухомості. В липні 2023 року Комісія з контролю за ефективністю з управління активами АРМА розпочала перевірку ефективності управління мережею.