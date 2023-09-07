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НБУ в серпні застосував заходи впливу до банку «Конкорд», Укрексімбанку, МТБ Банку і 17 фінустанов за порушення у сфері фінмоніторингу
19:31 07.09.2023 |
Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, а також вимог валютного законодавства в серпні 2023 року застосував заходи впливу до чотирьох банків і 17 небанківських фінансових установ.
Як зазначено в повідомленні регулятора на сайті, в серпні цього року було ухвалено рішення відкликати в АТ "АКБ "Конкорд" банківську ліцензію та ліквідувати банк за систематичне порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ. До того ж за останні два роки Нацбанк за результатами нагляду у сфері ПВК/ФТ за вчинені банком порушення оштрафував його на загальну суму 60,4 млн грн.
Крім того, штрафи в серпні отримали Укрексімбанк - на 3,1 млн грн і МТБ Банк - на 1 млн грн.
АТ "ПУМБ" також винесено письмове застереження за порушення вимог ПВК/ФТ.
Із фінансових компаній досить великі штрафи Нацбанк також виписав ТОВ "Глобалмані" - 10,1 млн грн, ТОВ "Фінод" - 3,9 млн грн, ТОВ "Фінансова компанія "Конверсія" - 1,233 млн грн, ТОВ "Преміум Фінанс" -293,3 тис. грн, ТОВ "Смартівей Юкрейн" - 255 тис. грн, ТОВ "Альфа Інвест Груп" - 52 тис. грн.
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