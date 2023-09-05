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АНАЛІТИКА

У ПриватБанку заявили, що можуть втратити землю в Буковелі

 

Держава намагається через суд забрати у ПриватБанку земельні ділянки в курортному комплексі Буковель. В Яремчанському міському суді Івано-Франківської області розглядаються дві відповідні справи за позовом прокуратури, повідомила пресслужба держбанку.

"7 вересня у Яремчанському міському суді Івано-Франківської області відбудеться чергова спроба забрати через суд у державного ПриватБанку ділянки у Буковелі, які, за твердженнями прокуратури, вибули з власності держави понад 20 років тому", - йдеться у повідомленні.

У суді розглядаються дві справи за позовом обласної прокуратури: до Поляницької сільської ради Надвірнянського району, фізичних осіб та ПриватБанку, третіх осіб ТОВ "Зірка Буковелю" та НБУ щодо повернення земельних ділянок у с. Поляниця, що належать ПриватБанку, у державну власність в особі Державного агентства лісових ресурсів.

У банку назвали ситуацію "парадоксальною" - представники державної влади через більш ніж 20 років намагаються захистити інтереси держави, позбавивши державний банк права власності не лише на землю, але й на майно, що "були набуті ним у законний спосіб".

"Ця справа може призвести до втрати права власності банку на обʼєкти курортного комплексу Буковель, що завдасть значних збитків державі в особі державного банку", - наголошується у повідомленні ПриватБанку.

У грудні 2016 року після націоналізації ПриватБанку частина курорту Буковель перейшла у власність держави. До переліку заарештованого майна потрапили й 15 земельних ділянок у с. Поляниця Івано-Франківської області, де є популярний курорт Буковель. 2/3 комплексу контролюють ПриватБанк та НБУ як кредитор. Решта належить засновнику курорту - компанії Скорзонера, офіційними бенефіціарами якої є Коломойський і Боголюбов.

Скорзонера була поручителем ПриватБанку за кредитами рефінансу. Як забезпечення виступили, зокрема, шість іпотечних договорів із земділянками у Буковелі. Землю Скорзонери було заарештовано, й у вересні 2017 року Печерський райсуд також заарештував 15 дільниць у Буковелі, але вирішив приховати їхні кадастрові номери.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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