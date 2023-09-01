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Антимонопольний комітет оштрафував учасників аукціону з продажу спиртзаводу на понад 14 мільйонів
13:54 01.09.2023 |
Антимонопольний комітет 31 серпня визнав ТОВ "Укрспецпоставка", ТОВ "Фінанс-Сервіс Плюс" та ТОВ "Глермонт Трейд" причетними до антиконкурентних узгоджених дій, що спотворили результати аукціону з приватизації спиртзаводів, та оштрафував їх на понад 14 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Зокрема, йдеться про аукціон з продажу окремого майна Залозецького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт", який проводився Регіональним відділенням Фонду держмайна по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Сума укладеного за результатами аукціону договору становила 96 млн грн.
"Водночас Комітет під час розслідування справи виявив обставини, що свідчили про вчинення зазначеними суб'єктами господарювання узгоджених дій, метою яких було усунення конкуренції між ними під час аукціону. Йдеться, зокрема, про такі докази, як ведення відповідачами спільної господарської діяльності, наявність комунікації між ними, обміну інформацією тощо", - пояснили в АМКУ.
Так, за змову під час аукціону з продажу державного майна компанії оштрафували на загальну суму 14,39 млн грн.
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