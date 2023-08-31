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Печерський суд знову допоміг Портнову. Скасував закриття його рахунків в OTP Bank
14:56 31.08.2023 |
Печерський райсуд Києва задовольнив позов ексзаступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова, який просив суд визнати недійсним рішення OTP Bank про закриття його шести рахунків. Про це йдеться в рішенні суду за серпень 2023 року, повідомляє LIGA.net.
Суддя дійшов висновку, що банк не мав підстав для одностороннього закриття рахунків Портнова і мав це зробити через звернення до суду.
ДОВІДКА. Наприкінці квітня цього року OTP Bank листом повідомив Портнова про своє рішення припинити з ним співпрацю. В листі йдеться, що інструкція НБУ дозволяє банку відмовити користувачеві в обслуговуванні рахунку в передбачених договором випадках.
Печерський суд скасував рішення OTP Bank щодо відмови від договорів з Портновим та стягнув з банку 1073 грн судового збору.
Рішення на користь Портнова ухвалив суддя Олексій Соколов, який у березні цього року задовольнив позов Портнова до редакторки програми розслідувань "Схеми" Наталії Седлецької та низки інших ЗМІ про захист честі. Також Соколов у січні 2022 року обирав запобіжний захід для п'ятого президента Петра Порошенка у так званій "вугільній справі".
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