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АНАЛІТИКА

Печерський суд знову допоміг Портнову. Скасував закриття його рахунків в OTP Bank

 

Печерський райсуд Києва задовольнив позов ексзаступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова, який просив суд визнати недійсним рішення OTP Bank про закриття його шести рахунків. Про це йдеться в рішенні суду за серпень 2023 року, повідомляє LIGA.net.

Суддя дійшов висновку, що банк не мав підстав для одностороннього закриття рахунків Портнова і мав це зробити через звернення до суду.

ДОВІДКА. Наприкінці квітня цього року OTP Bank листом повідомив Портнова про своє рішення припинити з ним співпрацю. В листі йдеться, що інструкція НБУ дозволяє банку відмовити користувачеві в обслуговуванні рахунку в передбачених договором випадках.

Печерський суд скасував рішення OTP Bank щодо відмови від договорів з Портновим та стягнув з банку 1073 грн судового збору.

Рішення на користь Портнова ухвалив суддя Олексій Соколов, який у березні цього року задовольнив позов Портнова до редакторки програми розслідувань "Схеми" Наталії Седлецької та низки інших ЗМІ про захист честі. Також Соколов у січні 2022 року обирав запобіжний захід для п'ятого президента Петра Порошенка у так званій "вугільній справі".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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