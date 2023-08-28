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АНАЛІТИКА

Чернишов прокоментував чутки про можливість забрати хімічний бізнес Фірташа

 

Очільник Групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов заявив, що обережно ставиться до чуток про те, що держава може забирати у олігарха Дмитра Фірташа хімічний бізнес, але група придивляється до напряму добрив.

Про це заявив очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов в інтерв'ю Економічній правді.

"Я не великий прихильник того, щоб отримувати "додаткові вагони" з купою проблем. Будь-яка компанія, яка переходить у групу, вимагає інвестицій, виникають якісь несподіванки, як з Glusco", - зазначив Чернишов.

За його словами, група "Нафтогаз" має придивлятися до напряму добрив.

"Мати надлишки газу і не перетворювати їх на продукт з доданою вартістю - гріх, особливо в аграрній державі. Зрозуміло, що це наше майбутнє. Будуть це існуючі чи нові підприємства - скоро побачимо", - зазначив він та додав, що всередині групи проводилися відповідні дослідження та обрахунки.

Разом із тим, за словами Чернишова, у 2023 році Група не планує цим займатися. Зокрема, адже наразі надлишків газу немає, а для входу в такий бізнес потрібен додатковий газ.
 

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