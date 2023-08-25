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АНАЛІТИКА

Французька Danone вигадала заміну для російського бренду «Простоквашино» в Україні

 

Французький виробник продуктів харчування і напоїв Danone оголосив про виведення на ринок нового бренду з виробництва традиційних молочних продуктів "Просто Наше", повідомила пресслужба компанії.

"Цей бренд приходить на зміну бренду "Простоквашино", історичний час якого вичерпався з приходом фундаментальних культурних і ціннісних змін в українському суспільстві. (...) Запуск нового українського бренду - ще один символічний крок до зміцнення самобутності та автентичності українського виробництва", - зазначено в повідомленні.

 

Згідно з повідомленням, робота над цим проєктом тривала близько року, тож команда підприємства "неймовірно рада готовності перегорнути сторінку в історії бренду "Простоквашино".

Лінійка бренду буде представлена в категоріях молока, кефіру, ряжанки, сметани та кисломолочного сиру. Усю продукцію вироблятимуть на заводі Danone у Кременчуці (Полтавська обл.) з фермерського молока, яке постачають на завод найближчі ферми. На виробництві впроваджено стандарти GMP та НАССР, які гарантують виробництво якісної та безпечної продукції.

"Залишивши в минулому назву, ми беремо з собою в майбутнє наш досвід у виробництві, нашу експертизу в якості молока і молочних продуктів, нашу незмінну відданість підтримці локальних фермерів, які постачають нам сировину", - наголосив маркетинг-менеджер ТМ "Просто Наше" Євген Бардзик.

"Просто Наше" - це не гра слів, а справжня суть бренду, що нагадує нам прості цінності, які нині важливі, як ніколи раніше", - зазначив директор з маркетингу компанії Danone в Україні Андрій Полуектов.

Як повідомлялося, група компаній Danone представлена в Україні 25 років, є виробником і дистриб'ютором широкого асортименту продуктів харчування. Виробничі потужності компанії представлені двома заводами: "Данон Дніпро" (м. Херсон - тимчасово призупинено) і "Данон Кремез" (Кременчук).

Продукцію компанії випускають під глобальними торговельними брендами Danone, Alpro, Activia і Actimel, а також локальними брендами, такими як "Просто Наше", "Живинка" та інші.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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