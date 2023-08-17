НБУ визначив двадцятку найкращих ризикових страховиків України за зібраними чистими преміями за І пол.-2023

Лідерами страхового ринку України за зібраними чистими страховими преміями у січні-червні 2023 року стали страхові компанії А RX (1,507 млрд грн), "Уніка" (1,267 млрд грн) та СГ "ТАС" (1,261 млрд грн, всі - Київ).

Як повідомляється в оприлюднених на сайті НБУ основних показниках діяльності страхових компаній України за перші шість місяців 2023 року, лідерами зі страхових виплат у цьому періоді стали "УСГ" - 702,5 млн грн, "УНІКА" - 672,7 млн грн, АРКС- 625,7 млн. грн.



