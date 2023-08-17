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АНАЛІТИКА

НБУ визначив двадцятку найкращих ризикових страховиків України за зібраними чистими преміями за І пол.-2023

 

Лідерами страхового ринку України за зібраними чистими страховими преміями у січні-червні 2023 року стали страхові компанії А RX (1,507 млрд грн), "Уніка" (1,267 млрд грн) та СГ "ТАС" (1,261 млрд грн, всі - Київ).

Як повідомляється в оприлюднених на сайті НБУ основних показниках діяльності страхових компаній України за перші шість місяців 2023 року, лідерами зі страхових виплат у цьому періоді стали "УСГ" - 702,5 млн грн, "УНІКА" - 672,7 млн грн, АРКС- 625,7 млн. грн.


Назва СК Чисті премії Підписані премії Виплати Чистий фінрезультат Активи Резерви
1 АРКС 1507 1709 625,7 311,5 5146 2590
2 УНІКА 1267 1607 672,7 234,7 4341 2378
3 СД "ТАС" 1261 1455 611,2 68,6 3350 2142
4 УСГ 1080 1466 702,5 (-20,3) 3743 2270
5 ВУСО 1031 1189 438,7 1,6 1554 915,5
6 ІНГО 971,4 1250 545,6 152 3279 1754
7 Арсенал Страхування 837,7 960,7 452,3 18,4 2197 1396
8 Універсальна 747,4 982,4 288,5 63,7 2032 1117
9 ПЗУ Україна 665 744 310,3 86,3 2249 1247
10 НАСК "Оранта" 574,2 630,6 248,1 30,5 1369 858,7
11 Гардіан 553,7 673,8 180,2 3,68 921,1 640
12 Княжа ВІГ 504,3 879,7 272,7 17,3 2310 1226
13 Прем'єр Гарант Профі 397 387,4 161,6 0,207 175,7 13,01
14 Експрес Страхування 291 320,2 148,1 28,1 682,5 351,8
15 Перша 281,5 346,4 121,9 14,4 886,2 608,7
16 Колоннейд Україна 227,4 318,1 68,5 49,5 866,6 339,3
17 Євроінс Україна 200,1 266 125,9 (-22,1) 1030 636,8
18 СД "Оберіг" 191,6 170,1 83,8 2,3 278,4 186,7
19 Альфа Гарант 184,3 193 82,5 7,7 323,9 217,3
20 Країна 172,6 171,5 83,3 4,8 321 148,1
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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