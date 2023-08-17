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НБУ визначив двадцятку найкращих ризикових страховиків України за зібраними чистими преміями за І пол.-2023
13:31 17.08.2023 |
Лідерами страхового ринку України за зібраними чистими страховими преміями у січні-червні 2023 року стали страхові компанії А RX (1,507 млрд грн), "Уніка" (1,267 млрд грн) та СГ "ТАС" (1,261 млрд грн, всі - Київ).
Як повідомляється в оприлюднених на сайті НБУ основних показниках діяльності страхових компаній України за перші шість місяців 2023 року, лідерами зі страхових виплат у цьому періоді стали "УСГ" - 702,5 млн грн, "УНІКА" - 672,7 млн грн, АРКС- 625,7 млн. грн.
|№
|Назва СК
|Чисті премії
|Підписані премії
|Виплати
|Чистий фінрезультат
|Активи
|Резерви
|1
|АРКС
|1507
|1709
|625,7
|311,5
|5146
|2590
|2
|УНІКА
|1267
|1607
|672,7
|234,7
|4341
|2378
|3
|СД "ТАС"
|1261
|1455
|611,2
|68,6
|3350
|2142
|4
|УСГ
|1080
|1466
|702,5
|(-20,3)
|3743
|2270
|5
|ВУСО
|1031
|1189
|438,7
|1,6
|1554
|915,5
|6
|ІНГО
|971,4
|1250
|545,6
|152
|3279
|1754
|7
|Арсенал Страхування
|837,7
|960,7
|452,3
|18,4
|2197
|1396
|8
|Універсальна
|747,4
|982,4
|288,5
|63,7
|2032
|1117
|9
|ПЗУ Україна
|665
|744
|310,3
|86,3
|2249
|1247
|10
|НАСК "Оранта"
|574,2
|630,6
|248,1
|30,5
|1369
|858,7
|11
|Гардіан
|553,7
|673,8
|180,2
|3,68
|921,1
|640
|12
|Княжа ВІГ
|504,3
|879,7
|272,7
|17,3
|2310
|1226
|13
|Прем'єр Гарант Профі
|397
|387,4
|161,6
|0,207
|175,7
|13,01
|14
|Експрес Страхування
|291
|320,2
|148,1
|28,1
|682,5
|351,8
|15
|Перша
|281,5
|346,4
|121,9
|14,4
|886,2
|608,7
|16
|Колоннейд Україна
|227,4
|318,1
|68,5
|49,5
|866,6
|339,3
|17
|Євроінс Україна
|200,1
|266
|125,9
|(-22,1)
|1030
|636,8
|18
|СД "Оберіг"
|191,6
|170,1
|83,8
|2,3
|278,4
|186,7
|19
|Альфа Гарант
|184,3
|193
|82,5
|7,7
|323,9
|217,3
|20
|Країна
|172,6
|171,5
|83,3
|4,8
|321
|148,1
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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