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АНАЛІТИКА

UPG почала реалізацію дизпального з Кувейту

 

Мережа автозаправних комплексів UPG у серпні розпочала продажі дизельного пального з Кувейту. Про це зокрема свідчить паспорт якості, розміщений на АЗК компанії.

Згідно з документом, дизпальне вироблене на нафтопереробному заводі Mina Abdullah Refinery.

Постачання нового для українського ринку продукту було зафіксовано у липні. На сьогодні розмитнено понад 24 тис. т продукту.

Як повідомили в UPG, це перший досвід робити з кувейтським виробником, танкер було прийнято на терміналі у Щецині (Польща) з подальшим прямим постачанням в Україну.

«Ми продовжуємо експериментувати й розширювати коло постачальників пального. Дизпальне з Кувейту звернуло на себе увагу своїми покращеними показниками якості», - відповіли на запит enkorr в компанії. Там зокрема відмітили ультранизький вміст сірки (3 ppm при нормі 10 ppm) і показник спалаху в закритому тиглі (80,5º при нормі 55).

Як повідомлялось раніше, на початку 2023 року UPG першою імпортувала в Україну танкерну партію американського дизпального, а у червні - американського LPG.

Після початку повномасштабного вторгнення паливний ринок України повністю змінив джерела постачання пального, інтегрувавшись у європейську систему постачань. Наразі в Україну надходить пальне, що виробляється у понад 20 країнах світу. З найбільш екзотичних напрямків, які раніше не були відомі, - США, Саудівська Аравія, ОАЕ, Швеція, Німеччина.


UPG почала реалізацію дизпального з Кувейту
За матеріалами: EnKorr
 

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