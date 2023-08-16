ОККО встановила каси самообслуговування на 20-ти АЗК

Мережа АЗК ОККО встановила на 20 своїх комплексах спеціальні двосторонні каси, які діють за принципом самообслуговування. Про це enkorr повідомили у прес-службі компанії.

Як зазначається у повідомленні, мережа ОККО встановила на 20 своїх комплексах - у Львові, Києві, Пирятині (Полтавська обл.), Білій Церкві, Гатному, Іванкові, Калинівці (усі - Київська обл.) спеціальні двосторонні каси, які діють за принципом самообслуговування.

Каси, пояснюють у прес-службі ОККО, встановлено з метою пришвидшення обслуговування клієнтів. Крім того, особливість встановленого обладнання в тому, що за цими ж касами за потреби може працювати й оператор АЗК.

«Двосторонні каси мають простий і зрозумілий інтерфейс. З їх допомогою можна заплатити за заправлене пальне, за страви й напої з кафе чи товари з магазину на АЗК. Винятком є лише алкогольно-тютюнова продукція. Так само, як і на традиційній касі з оператором, при розрахунку нараховуються бонуси на карту Fishka. Розрахунок можна здійснити банківською картою, паливними картками або талонами», - пояснюють в ОККО.

Наразі проєкт працює в пілотному режимі. Якщо новий сервіс матиме попит серед клієнтів, компанія масштабує його й на інші АЗК.

Нагадаємо також, що на всіх АЗК мережі для зручності клієнтів працює і сервіс OKKO PAY, за допомогою якого оплатити пальне, їжу з кафе чи товари з магазину можна безпосередньо на колонці. Для цього лише потрібно мати у смартфоні завантажену аплікацію OKKO PAY.