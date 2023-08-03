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АНАЛІТИКА

До програми «єОселя» приєднався ще один банк

 

"Укрексімбанк" приєднався до програми «єОселя», відтепер у програмі беруть участь шість банків-партнерів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки у Фейсбуці.

"Новий банк-партнер - "Укрексімбанк" надаватиме кредити позичальникам з першим внеском від 20% терміном до 20 років за процентною ставкою 3% та 7% річних", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідну угоду "Укрексімбанк" та Укрфінжитло уклали 1 серпня. Відтепер в програмі беруть участь 6 банків-партнерів: "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус банк", Sky Bank та "Укрексімбанк".

Приєднання ще одного банку до переліку партнерів розширює можливості для позичальників, які бажають придбати житло або покращити житлові умови.

Як повідомляв Укрінформ, взимку Міністерство цифрової трансформації повноцінно запустило в застосунку "Дія" послугу доступного кредитування "єОселя", в межах якої українці можуть оформити іпотеку на отримання житла. Від початку роботи "єОселі" у межах програми видано понад ₴3 мільярди кредитів. Завдяки цьому більш ніж 2,2 тисячі українських родин вже придбали власне житло.
 

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