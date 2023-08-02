Фінансові новини
- |
- 02.08.23
- |
- 16:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Менеджери Коломойського вивели 13 мільярдів з «Укрнафти»: Прокуратура завершила розслідування
14:18 02.08.2023 |
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила досудове розслідування у справі про заволодінні майном та коштами ПАТ "Укрнафта" на суму майже 13,3 мільярдів гривень.
На сьогодні прокурор САП надав доручення детективам НАБУ відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення, повідомляє пресслужба прокуратури.
Підозрюваними у справі є 8 осіб, серед яких колишні голова правління ПАТ "Укрнафта", заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки ПАТ "Укрнафта", начальник відділу контролю за обліком та поставками нафти і нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта", а також колишні директори 5 комерційних підприємств.
За даними слідства, керівники ПАТ "Укрнафта" упродовж березня-серпня 2015 року незаконно поставили на користь п'яти комерційних підприємств нафту загальною вартістю понад 10 млрд гривень, якою службові особи цих підприємств заволоділи заподіявши збитки ПАТ "Укрнафта" на зазначену суму.
Також встановлено, що службовими особами ПАТ "Укрнафта" у липні 2015 року із комерційним підприємством укладено 70 договорів на закупівлю нафтопродуктів на суму понад 3 млрд гривень на умовах повної передоплати. Однак у подальшому ПАТ "Укрнафта" дозволила відкласти постачання нафтопродуктів до кінця 2018 року, але так їх і не отримала, а сплачені за них авансом гроші вивели за кордон.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Як писав БізнесЦензор, за попередніми даними, лише з 2015 року під керівництвом менеджменту Ігоря Коломойського з найбільшої нафтовидобувної компанії України було виведено 31 млрд грн.
Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.
Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.
НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський – про суперечки з Польщею: Емоціям варто охолонути
|Таких помилок бути не повинно. Прем'єр Моравецький обурився викликом посла Польщі в МЗС
|Три судна прорвали морську блокаду Росії та прийшли в український порт, – ЗМІ
|Вибори під час війни та телемарафону. Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час воєнного стану
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Менеджери Коломойського вивели 13 мільярдів з «Укрнафти»: Прокуратура завершила розслідування
|НБУ відкликав ліцензію і вирішив ліквідувати Конкорд Банк
|Кабмін передав Вінницький авіазавод в управління «Мотор-Січі»
|Приватбанк автоматично продовжив термін дії карток ще на 2 роки
|Вінницький авіазавод передадуть в управління державі за особливою процедурою
|«Кернел» Веревського купив збанкрутілий Іллічівський олійножировий комбінат
Бізнес
|У Великій Британії поліцейський фургон зі штучним інтелектом виявляє водіїв, які користуються мобільними телефонами
|SpaceX цьогоріч вже здійснила 50 запусків — проти 61-го за весь 2022-й
|Представлено український розвідувальний дрон MINI SHARK - швидкість до 120 км/год, дальність передачі відеопотоку до 35 км
|У WhatsApp з'явилася можливість надсилати відеоповідомлення
|Kia представив оновлений позашляховик Sorento
|Виробник мікросхем AMD інвестує 400 мільйонів доларів в Індію до 2028 року
|Власник брендів Tecno та Infinix вперше увійшов до топ-5 виробників смартфонів