НБУ відкликав ліцензію і вирішив ліквідувати Конкорд Банк

Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АКБ "Конкорд" (Київ) та його ліквідацію з 1 серпня 2023 року у зв'язку з систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

"Частка фінустанови становила 0,17% від активів платоспроможних банків, тому виведення її з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України", - наголошується в повідомленні на сайті НБУ.

Говорячи про порушення, Нацбанк уточнив, що йдеться про незабезпечення функціонування належної системи управління ризиками, ненадання на запити інспекційної групи достовірної інформації, неврахування під час аналізу ризиків особливостей і можливостей використання продуктів банку.

"До того ж упродовж останніх двох років Національний банк за результатами здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ за вчинені банком порушення застосував до банку такі заходи впливу, як накладення штрафу в загальному розмірі 60,4 млн грн і письмове застереження", - додав регулятор.

НБУ нагадав, що кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, а загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 липня 2023 року становить 1 млрд 116,25 млн грн.

Уточнюється, що рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Конкорд Банку ухвалено рішенням правління НБУ від 1 серпня № 265-рш. Крім того, Нацбанк наклав іще один штраф на банк розміром 400 тис. грн за порушення під час здійснення переказів.

Конкорд Банк, згідно з інформацією на його сайті, було засновано в серпні 2006 року, а у 2012 році його основними бенефіціарами стали Олена і Юлія Сосєдки.

За даними Нацбанку України, станом на 1 червня 2023 року "Конкорд" за розміром активів посідав 35-те місце (4,83 млрд грн) серед 65 банків, що діяли в країні. За перші три місяці 2023 року мережа підрозділів банку скоротилася на два відділення - до 12.

Наприкінці минулого тижня банк спростував інформацію нібито про позбавлення його ліцензії в результаті перевірки Національним банком, яку поширюють "сайти-смітники та створені російськими спецслужбами телеграм-канали". У "Конкорді" наголосили, що підтримують дії НБУ щодо регулювання "так званого гемблінгу" і формування ефективної та прозорої банківської системи.

Як повідомлялося, на початку лютого заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк звинуватив дев'ять банків, зокрема Укргазбанк, у допомозі гральному бізнесу в приховуванні до 10 млрд грн обігу на місяць. Він стверджував, що ці банки надавали послугу з міскодингу (підміна призначення платежу - ІФ-У) і виведення цих грошей: проводили гроші від гравця на рахунок казино під виглядом оплати "за рекламні послуги" або подібних послуг.

Потім Нацбанк оштрафував державний Укргазбанк на 64,6 млн грн за неналежну організацію внутрішньобанківської системи запобігання і протидії та проведення первинного фінансового моніторингу під час роботи з учасниками грального бізнесу, а 7 березня відкликав банківську ліцензію в Айбокс Банку, 37-го за розміром активів із 66 українських банків, у зв'язку з низкою порушень, серед яких - сприяння у проведенні турніру зі спортивного покеру і недостатній фінмоніторинг клієнтів навіть після попередження регулятора.



