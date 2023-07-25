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АНАЛІТИКА

Держава стала власником «Сенс Банку»

 

Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 22 липня уклали договір купівлі-продажу 100% акцій АТ «СЕНС БАНК», згідно з яким банк переходить у власність держави.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМУ.

«Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) 22 липня 2023 року уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕНС БАНК» (далі - АТ «СЕНС БАНК» або Банк), згідно з яким Банк переходить у власність держави. Зазначений крок сприятиме захисту інтересів вкладників Банку і дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності в Україні», - йдеться в повідомленні.

В пресслужбі нагадали, що 20 липня 2023 року Правління Національного банку України прийняло рішення про виведення з ринку системно важливого банку.

АТ «СЕНС БАНК», відповідно до якого Виконавча дирекція Фонду прийняла рішення про запровадження в банку тимчасової адміністрації.

Кабінет Міністрів України погодився з пропозицією НБУ прийнявши Постанову «Про участь держави у виведенні системно важливого банку з ринку», та визначив Міністерство фінансів України органом управління корпоративними правами за акціями АТ «СЕНС БАНК», що належать державі.

Відповідно до вимог Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Фондом призначено керівників Банку. Відповідні кандидатури за поданням Міністерства фінансів України були погоджені на посади Національним банком України і вони приступають до виконання своїх обов'язків з моменту припинення Фондом тимчасової адміністрації.

Головою правління АТ «СЕНС БАНК» визначено Кузьміна Дмитра Миколайовича.
 

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