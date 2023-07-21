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АНАЛІТИКА

Кабмін націоналізував «Сенс Банк»

 

Кабінет Міністрів у п'ятницю, 21 липня, ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс Банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк стає державним під управлінням Міністерства фінансів.

Про це повідомив перший заступник голови податктвого комітету Ради Ярослав Железняк.

Також інформацію ЕП підтвердили два джерела, дотичні до процесу.

Згодом текст постанови було опубліковано на Урядовому порталі.

"Прийняти пропозицію Національного банку про участь держави в особі Міністерства фінансів у виведенні з ринку системно важливого банку акціонерного товариства "СЕНС БАНК" (далі - АТ "СЕНС БАНК") у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - йдеться у ньому.

Також уряд ухвалив взяти до відома, що держава в особі Мінфіну придбаває у ФГВФО акції АТ "СЕНС БАНК" у повному обсязі за одну гривню, а органом управління корпоративними правами за акціями "Сенс банку", що належать державі, є Міністерство фінансів.

Згідно з постановою, "Державний експортно-імпортний банк України" (Укрексімбанк) визначили депозитарною установою, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім'я держави, на який будуть зараховані на акції АТ "Сенс Банку".

Мінфіну доручили забезпечити укладення договору купівлі-продажу акцій АТ "СЕНС БАНК". Видатки на придбання акцій здійснити за рахунок бюджетних коштів, передбачених Мінфіну у на його утримання. Та забезпечити оплату вартості зазначених акцій після їх зарахування на рахунок у цінних паперах держави в Укрексімбанку.

Що буде далі?

Після того як ФГВФО ввів в банк тимчасову адміністрацію, він встановить над ним контроль і затвердить план врегулювання. А також звернеться до Мінфіну щодо переліку кандидатів на посаду керівника банку після його націоналізації. Мінфін погодить їх з Нацбанком.

Тоді ж Нацдепозитарій надасть Фонду гарантування інформацію про рахунки, на яких лежать акції банку, а ФГВФО погодить умови продажу банку за 1 грн.

Після цього Мінфін надішле копії угоди з купівлі-продажу Нацдепозитарію та розпорядиться, аби депозитарій переказав акції на рахунок держави. Далі Мінфін проведе оплату, а депозитарій здійснить безумовну операцію з переказу акцій (на рахунок Мінфіну в Укрексімбанку).

Насамкінець після отримання повідомлення від Мінфіну про реєстрацію прав власності на акції банку ФГВФО ухвалить рішення про припинення роботи тимчасової адміністрації і передасть печатки та документи призначеному Мінфіном керівництву фінустанови.
За матеріалами: Економічна правда
 

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