Сенс Банк виводять з ринку через санкції проти його акціонерів: рішення НБУ

Національний банк вирішив вивести з ринку Сенс Банк через санкції проти його власників. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в четвер, 20 липня.

"Правління НБУ ухвалило рішення вивести з ринку системно важливий банк АТ "Сенс Банк", - повідомив Пишний на екстреному брифінгу.

У кінці травня Верховна Рада ухвалила зміни до закону про банки, які зобов'язують НБУ вивести з ринку системно важливий банк, якщо до будь-якого власника істотної участі цієї установи застосовані санкції.

В Україні такий банк один - Сенс.

Процедура виведення банку з ринку прописана в законі про гарантування вкладів. Вона передбачає, що перший крок має зробити Національний банк, ухваливши відповідне рішення. Після цього не пізніше наступного дня Кабінет міністрів має розглянути пропозицію НБУ та вирішити - бере участь держава у виведенні банку з ринку чи ні.