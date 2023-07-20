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Сенс Банк виводять з ринку через санкції проти його акціонерів: рішення НБУ
18:16 20.07.2023 |
Національний банк вирішив вивести з ринку Сенс Банк через санкції проти його власників. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в четвер, 20 липня.
"Правління НБУ ухвалило рішення вивести з ринку системно важливий банк АТ "Сенс Банк", - повідомив Пишний на екстреному брифінгу.
У кінці травня Верховна Рада ухвалила зміни до закону про банки, які зобов'язують НБУ вивести з ринку системно важливий банк, якщо до будь-якого власника істотної участі цієї установи застосовані санкції.
В Україні такий банк один - Сенс.
Процедура виведення банку з ринку прописана в законі про гарантування вкладів. Вона передбачає, що перший крок має зробити Національний банк, ухваливши відповідне рішення. Після цього не пізніше наступного дня Кабінет міністрів має розглянути пропозицію НБУ та вирішити - бере участь держава у виведенні банку з ринку чи ні.
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