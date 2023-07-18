Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дунайське пароплавство вперше завантажило морське судно дедвейтом понад 45 тис. тонн

Дунайське пароплавство вперше завантажило морське судно дедвейтом понад 45 тис. тонн

 

Дунайське пароплавство вперше завантажило морське судно Ali M дедвейтом понад 45 тис. тонн, для чого здійснило перевалку методом борт-борт, повідомили в пресслужбі Українського Дунайського пароплавства (УДП).

"Експортна операція здійснюється в межах єдиної логістичної послуги, яку ми запровадили з минулого року", - написало УДП у телеграм-каналі.

За інформацією підприємства, протягом останніх тижнів кількома баржевими караванами до Констанци з дунайських портів було відправлено 34 тис. тонн ячменю. Каравани завантажуються на стивідорному комплексі УДП у Кілії або інших терміналах і прямують до порту Констанци, де без затримок перевантажуються на великі морські судна. УДП контролює весь логістичний ланцюг.

В УДП відзначили зростання попиту на перевезення з боку українських аграріїв, які збільшують обсяги експортованих партій агропродукції. На підприємстві також наголосили на важливості збереження обслуговування великих морських суден в умовах припинення відвантаження зернових з одеських портів.

"Навіть в умовах традиційного мілководдя на Дунаї, яке може ускладнити обробку морських суден, річкові баржеві каравани пароплавства продовжать прямувати до Констанци", - запевнили в УДП.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 41,1506
  0,0694
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7010  0,01 0,04 37,3297  0,01 0,03
EUR 40,9600  0,05 0,12 41,8783  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес