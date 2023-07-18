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Дунайське пароплавство вперше завантажило морське судно дедвейтом понад 45 тис. тонн
12:05 18.07.2023 |
Дунайське пароплавство вперше завантажило морське судно Ali M дедвейтом понад 45 тис. тонн, для чого здійснило перевалку методом борт-борт, повідомили в пресслужбі Українського Дунайського пароплавства (УДП).
"Експортна операція здійснюється в межах єдиної логістичної послуги, яку ми запровадили з минулого року", - написало УДП у телеграм-каналі.
За інформацією підприємства, протягом останніх тижнів кількома баржевими караванами до Констанци з дунайських портів було відправлено 34 тис. тонн ячменю. Каравани завантажуються на стивідорному комплексі УДП у Кілії або інших терміналах і прямують до порту Констанци, де без затримок перевантажуються на великі морські судна. УДП контролює весь логістичний ланцюг.
В УДП відзначили зростання попиту на перевезення з боку українських аграріїв, які збільшують обсяги експортованих партій агропродукції. На підприємстві також наголосили на важливості збереження обслуговування великих морських суден в умовах припинення відвантаження зернових з одеських портів.
"Навіть в умовах традиційного мілководдя на Дунаї, яке може ускладнити обробку морських суден, річкові баржеві каравани пароплавства продовжать прямувати до Констанци", - запевнили в УДП.
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