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«Укргазвидобування» пробурило найглибшу свердловину
11:38 14.07.2023 |
На початку липня "Укргазвидобування" завершило буріння нової розвідувальної свердловини глибиною 6,6 тис. метрів, яка стала найглибшою в історії компанії.
Як уточнює пресслужба компанії, її дебіт сягнув 150 тис. кубометрів.
Зазначається, що родовище, на якому пробурили свердловину-рекордсменку, відкрили лише в 2019 році. Виконані промислові геофізичні дослідження дали змогу приростити понад 100 млн куб. м видобувних запасів вуглеводнів.
"Над проектуванням і будівництвом цієї особливої свердловини працювала команда фахівців різних напрямів, що дало змогу виконати роботи якісно і в стислі терміни. У результаті - додатковий видобуток і нові перспективи для подальшої розробки родовища", - зазначив т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.
Загалом упродовж першого півріччя 2023 року компанія ввела в експлуатацію після буріння і капітальних ремонтів 13 свердловин з високими (більше 100 тис. на добу) показниками видобутку газу.
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