Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Укргазвидобування» пробурило найглибшу свердловину

 

На початку липня "Укргазвидобування" завершило буріння нової розвідувальної свердловини глибиною 6,6 тис. метрів, яка стала найглибшою в історії компанії.

Як уточнює пресслужба компанії, її дебіт сягнув 150 тис. кубометрів.

Зазначається, що родовище, на якому пробурили свердловину-рекордсменку, відкрили лише в 2019 році. Виконані промислові геофізичні дослідження дали змогу приростити понад 100 млн куб. м видобувних запасів вуглеводнів.

"Над проектуванням і будівництвом цієї особливої свердловини працювала команда фахівців різних напрямів, що дало змогу виконати роботи якісно і в стислі терміни. У результаті - додатковий видобуток і нові перспективи для подальшої розробки родовища", - зазначив т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Загалом упродовж першого півріччя 2023 року компанія ввела в експлуатацію після буріння і капітальних ремонтів 13 свердловин з високими (більше 100 тис. на добу) показниками видобутку газу.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,8581
  0,5778
 1,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6957  0,02 0,05 37,3364  0,03 0,08
EUR 40,8286  0,20 0,50 41,6836  0,18 0,44

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес