Енергоатом застрахував усі атомні станції України на випадок ядерного інциденту

У разі підриву росіянами тимчасово окупованої Запорізької АЕС Україна може отримати страхову компенсацію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЕК «Енергоатом» у Телеграмі.

«У червні поточного року Енергоатом уклав договір страхування на понад 5 млрд грн щодо шкоди внаслідок ядерного інциденту на всіх чотирьох атомних станціях України. У відповідному договорі, зокрема, зазначається, що страхове покриття по Запорізькій АЕС надається з відкладальною умовою після звільнення станції від окупантів, оскільки наразі вона не контролюється Україною та єдиним легітимним оператором - ДП «НАЕК «Енергоатом»,- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Енергоатом не контролює дії окупантів та не здійснює управління реакторними установками відповідно до вимог українського ядерного законодавства, а відтак і не може нести відповідальність за всі ядерні ризики, які можуть виникнути на окупованій ЗАЕС.

Що стосується усіх інших вітчизняних атомних електростанцій, які працюють на підконтрольній Україні території, страхування за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, діє повною мірою. Подібні виключення щодо воєнних причин ядерних інцидентів діяли і в попередніх страхових угодах Енергоатома, та є стандартною світовою практикою.

Компанія наголошує, що дотримується усіх вимог національного та міжнародного законодавства щодо страхування цивільної відповідальності за заподіяну ядерну шкоду та робить усе можливе для запобігання настання страхового випадку в умовах збройної агресії РФ проти України та захоплення країною-терористкою найбільшої в Європі атомної електростанції - Запорізької.

В Енергоатомі ще раз підкреслили, що відповідно до норм чинного законодавства, не підлягають обов'язковому відшкодуванню випадки заподіяння ядерної шкоди внаслідок ядерного інциденту, який спричинений, зокрема, воєнними діями, збройними конфліктами, громадянською війною, повстаннями, політичними або громадянськими заворушеннями, страйками, терористичними актами.

Як повідомлялося, 22 червня 2023 року Президент Володимир Зеленський заявив про плани Росії влаштувати теракт на Запорізькій АЕС.

В інтерв'ю іспанським журналістам Зеленський заявив 1 липня, що ситуація на Запорізькій АЕС дуже складна - вона замінована, і там перебувають бойовики.

Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня 2022 року.