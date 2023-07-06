Державний титановий комбінат в Іршанську відновив роботу після тривалого простою

Об'єднана гірничо-хімічна компанія відновила роботи на Іршанському гірничо-збагачувальному комбінаті після простою з жовтня 2022 року. Про це повідомила пресслужба ОГХК.

З 5 липня на підприємстві почала працювати збагачувальна фабрика №3. За першу зміну працівники випустили 220 ільменітового концентрату, який є сировиною для виготовлення титану та супутніх товарів.

Заступник голови правління Дімітрі Каландадзе заявив, що ОГХК розраховує до кінця року вийти на стабільні показники роботи.

"Зараз ми стоїмо на порозі глобальних світових змін у титановій промисловості, де в ОГХК, як в державної компанії, є усі шанси зайняти провідні позиції й назавжди витіснити РФ з міжнародного ринку", - заявив він.

АТ "ОГХК" - один із найбільших у світі виробниківтитанової сировини, який має 4% світового ринку та входить до першої десятки у світі за обсягами виробництва. Є лідером із випуску ільменітового, рутилового та цирконового концентратів в Україні та Європі.

Має дві філії: Вільногірський гірничо-металургійний комбінат (родовище Малишевське, Дніпропетровська область) й Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (родовище Межирічне, Житомирська область). Іршанський комбінат працює на родовищах, що розташовані в радіусі від 6 до 21 кілометра від Іршанська. Технологія виробництва передбачає розкриття, видобуток і збагачення руди.