Нафтогаз запустив три газові свердловини за місяць

Компанія Укргазвидобування з Групи "Нафтогаз" у червні запустила в роботу три високопродуктивні газові свердловини із сумарним дебітом 450 000 кубометрів на добу. Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

Дві з них - нові, третю свердловину запущено після капітального ремонту.

Нові свердловини Укргазвидобування пробурило на старому родовищі після аналізу розробки та використання побудованої 3D-моделі. Такий технологічний підхід дозволив сумарно запустити на родовищі вже 10 нових свердловин, добовий видобуток яких перевищив 3 млн кубометрів.

Ще одна свердловина, де провели капітальний ремонт, працює на родовищі майже з 30-річною історією. До виконання ремонтних робіт видобуток газу з неї був незначним, але після переведення її на горизонт, що залягає вище, свердловина збільшила видобуток у десятки разів.

За перше півріччя Укргазвидобування ввело в експлуатацію вже 11 високопродуктивних свердловин з видобутком понад 100 000 кубометрів на добу кожна. Чотири з них дають більше як 300 000 кубометрів на добу.