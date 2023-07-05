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Йоганн Вольфганг фон Гете
Нафтогаз запустив три газові свердловини за місяць
12:43 05.07.2023 |
Компанія Укргазвидобування з Групи "Нафтогаз" у червні запустила в роботу три високопродуктивні газові свердловини із сумарним дебітом 450 000 кубометрів на добу. Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.
Дві з них - нові, третю свердловину запущено після капітального ремонту.
Нові свердловини Укргазвидобування пробурило на старому родовищі після аналізу розробки та використання побудованої 3D-моделі. Такий технологічний підхід дозволив сумарно запустити на родовищі вже 10 нових свердловин, добовий видобуток яких перевищив 3 млн кубометрів.
Ще одна свердловина, де провели капітальний ремонт, працює на родовищі майже з 30-річною історією. До виконання ремонтних робіт видобуток газу з неї був незначним, але після переведення її на горизонт, що залягає вище, свердловина збільшила видобуток у десятки разів.
За перше півріччя Укргазвидобування ввело в експлуатацію вже 11 високопродуктивних свердловин з видобутком понад 100 000 кубометрів на добу кожна. Чотири з них дають більше як 300 000 кубометрів на добу.
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