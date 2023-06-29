«Укрнафта» підписала угоду про співпрацю з Weatherford International

ПАТ «Укрнафта» підписало рамкову угоду про співпрацю в галузі нафтовидобутку з компанією Weatherford International. Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Корецький, корпорація Weatherford - одна з найбільших нафтосервісних компаній світу, з великим досвідом і новітніми технологіями. Працює більш ніж в 100 країнах. Водночас «Укрнафта» - найбільша нафтовидобувна компанія України - «має амбітні плани з буріння нових свердловин, розробки родовищ і нарощування обсягів видобутку вуглеводнів».

«З надійним партнером зможемо працювати ефективніше, щоб досягнути поставлених стратегічних цілей», - сказав Корецький.

При цьому, підкреслив він, для «Укрнафти» йдеться про перехід на сучасні міжнародні стандарти (API, SPE), відмову від радянського (російського, білоруського) обладнання і комплектуючих.

«Більше свердловин, більше сучасних технологій збільшення видобутку, більше запасів і ресурсів - крок за кроком ближче до енергетичної незалежності», - підсумував директор «Укрнафти».