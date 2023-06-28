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«Укрексімбанк» отримав 1,5 мільярда прибутку після збитку на 7 мільярдів за минулий рік
18:57 28.06.2023 |
Із початку року державний "Укрексімбанк" отримав 1,5 млрд грн прибутку.
Про це повідомляє пресслужба банку.
"Із початку року "Укрексімбанк" заробив для держави 1,5 млрд грн. "Укрексімбанк" планує й надалі нарощувати прибуток, а також суттєво збільшити обсяги кредитування", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з початку року також збільшилася процентна маржа, яка наразі становить 1,6% порівняно з 0,6% у січні. Ліквідність при цьому зберігається на високому рівні.
В банку уточнили, що протягом повномасштабної війни більше 80% клієнтів банку продовжують обслуговування кредитів.
Також зазначається, що протягом п'яти місяців 2023 року "Укрексімбанк" повністю погасив довгострокові кредити рефінансування НБУ, що залучались у 2020-2021 роках, на суму 18,5 млрд грн.
Як повідомлялося, "Укрексімбанк" за підсумками роботи у 2022 році отримав 6,89 млрд грн збитку.
Голова правління Сергій Єрмаков оцінював потребу "Укрексімбанку" у докапіталізації за рахунок держави у 5-6 млрд грн.
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